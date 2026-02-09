La Capital | Política | Pullaro

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

En medio del cruce con Nación y antes del debate por la reforma laboral, Santa Fe difundió datos que muestran una recuperación del empleo en la construcción y una reactivación de la obra pública

9 de febrero 2026 · 15:20hs
El gobierno de Santa Fe no afloja en su contraste con el gobierno nacional de los últimos meses y avanza en un nervio sensible: el empleo. En la previa al debate de la reforma laboral, desde la administración de Pullaro difundieron números de mejoras en la mano de obra de la construcción, lo que sugiere además un mensaje de que en Santa Fe se reactivó la obra pública.

“En un contexto de contracción histórica de la construcción a nivel nacional, Santa Fe se consolidó como una excepción dentro del mapa laboral argentino”, comienza el comunicado oficial.

Luego continúa sin pisar el freno: “Mientras el país todavía no logra recuperar los niveles de empleo previos a la paralización de la obra pública nacional, Santa Fe exhibe números en verde y se ubica entre las cuatro jurisdicciones que lograron generar puestos de trabajo formales en el sector, y la que en términos absolutos más puestos logró crear en la construcción”.

Pullaro vs. Nación

La semana pasada, se tensó nuevamente el vínculo entre el gobernador Pullaro y el gobierno nacional, sobre todo con el ministro de Economía, Luis Caputo. En primer lugar, el gobernador cruzó al ministro por el tema de la industria textil, luego hubo discrepancias en la organización del acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, al que asistió el presidente Javier Milei, y en la previa a eso, Caputo cuestionó la decisión de Santa Fe de liquidar 800 millones de dólares que consiguió en los mercados internacionales, lo que generó una catarata de críticas de parte de los libertarios al gobierno provincial.

Según un informe elaborado por el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe -a partir de datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 el empleo registrado en la construcción cayó 8,8 % a nivel nacional, lo que equivale a unos 34.600 puestos menos en todo el país.

Y aclara que en el mismo período, Santa Fe creció 2,9 % y sumó 1.062 empleos formales directos, convirtiéndose en la jurisdicción que más empleo creó en términos absolutos en ese lapso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CacuCandido/status/2020846644732846264&partner=&hide_thread=false

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, contextualizó estos números. “En la Argentina no hay reactivación económica y los empleados del sector privado están perdiendo el trabajo o con temor de perderlo. Es una situación de mucha angustia”, remarcó.

En ese marco, recordó que 2024 fue “un año muy adverso para el empleo”, con la construcción como el sector más golpeado. “Fue el rubro que más puestos de trabajo registrados perdió en el país y también en nuestra provincia”, señaló, al tiempo que recordó que la industria concentró más de diez mil suspensiones a mediados de ese año.

Sin embargo, la dinámica cambió en 2025. Según Báscolo, el sector comenzó a revertir la tendencia y terminó el año con una recuperación plena en Santa Fe: “Sobre final de 2025 podemos decir que el sector de la construcción en Santa Fe ya volvió a tener el mismo nivel de empleo que en diciembre de 2023”.

El ministro santafesino remarcó que este desempeño no se replicó a nivel nacional, donde la construcción todavía se encuentra “un 8,8 % por debajo de los niveles de 2023”.

Báscolo señaló que “la falta de reactivación económica en el país impacta en el empleo y el nivel de ingresos. Fue un acierto del gobernador Pullaro mirar al sector privado, no dejarlo a su suerte, y la obra pública tiene impacto directo e indirecto”.

El ministro atribuyó el alza en los índices del empleo en la construcción en Santa Fe a una combinación de políticas públicas y actividad privada: “Hubo un plan de obra pública récord de la provincia”, con inversiones de 500 millones de dólares en 2024 y 1.500 millones en 2025, sumado al esfuerzo del sector privado.

A nivel país, la caída más fuerte del empleo en construcción se registró en el primer semestre de 2024, cuando el sector llegó a niveles comparables con los de la pandemia por la paralización de la obra pública nacional. “Hacia fines de 2025 hubo señales de estabilización, pero el empleo total se mantiene en torno a 360.000 puestos formales, todavía muy por debajo del punto de partida de diciembre de 2023”, explican.

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

