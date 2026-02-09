La Capital | Policiales | Policía

Con los plus por tareas de calle, en la Policía de Santa Fe se paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Los nuevos suplementos salariales dispuestos por la provincia elevan los sueldos por encima de categorías comparables de la Policía Federal y Gendarmería

9 de febrero 2026 · 13:14hs
Foto de archivo. La Policía presente en operativo por choque entre un auto y una moto en que derivó en el hallazgo de droga

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Foto de archivo. La Policía presente en operativo por choque entre un auto y una moto en que derivó en el hallazgo de droga

Los adicionales dispuestos por el gobierno de Santa Fe para el personal que realiza tareas operativas modificaron de manera significativa la estructura salarial de la Policía provincial y, según un análisis comparativo de haberes, ubican hoy a varias jerarquías por encima de lo que cobran categorías equivalentes de la Policía Federal Argentina (PFA) y Gendarmería Nacional.

Con el nuevo esquema, un inspector promedio de la Policía de Santa Fe -sumando sueldo de bolsillo, suplemento por tareas operativas y adicional por conducción de patrulleros- puede superar los $ 2,25 millones mensuales; un subinspector con antigüedad ronda los $ 2,18 millones, mientras que un suboficial promedio se acerca a $ 1,9 millones.

Esos montos resultan superiores a los registrados en enero de 2026 para la PFA: un suboficial mayor percibía $ 1.711.185, un sargento $ 1.168.762 y un cabo $ 965.919. En Gendarmería, escalas comparables se ubicaban entre $783.112 (gendarme) y $ 1.533.000 (suboficial mayor).

Una respuesta política a reclamos de la Policía

La mejora salarial se inscribe en un plan integral para las fuerzas de seguridad presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad la semana pasada, orientado a atender demandas de larga data por mejores ingresos, respaldo psicológico y condiciones de descanso.

El ministro Pablo Cococcioni sostuvo que la provincia avanzó “sin escatimar recursos”, en un gesto que busca diferenciar a Santa Fe de otras jurisdicciones donde los reclamos policiales derivaron en conflictos abiertos.

>> Leer más: Anuncian un plan de recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

En términos concretos, la provincia creó un plus por tareas de calle para personal operativo en Rosario y otras ciudades clave, y un adicional específico para conductores de patrulleros. También elevó la Tarjeta Alimentaria Policial, aumentó el pago de la hora OSPE y actualizó los adicionales por riesgo.

El paquete no fue solo económico. La provincia lanzó una cobertura integral de salud mental sin costo para los policías y sus familias, con atención profesional y provisión de medicamentos, y reforzó equipos de asistencia ante situaciones de crisis y estrés laboral.

En paralelo, el gobierno garantizó alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos de otras localidades y anunció un futuro programa de apoyo al alquiler en destino, con el argumento de reducir traslados extensos y fatiga operativa. También se amplió el transporte gratuito, duplicando la cantidad de colectivos para el traslado del personal.

El contraste con Nación

Este esquema contrasta con lo ocurrido la semana pasada en Buenos Aires, cuando un suboficial de la Policía Federal se encadenó armado a las rejas de Casa Rosada para reclamar una mejora salarial y denunciar presunta corrupción interna.

>> Leer más: "Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno provincial para las fuerzas de seguridad

El agente afirmó públicamente que su ingreso rondaba los $ 700.000, cuestionó condiciones laborales y habló de problemas de salud y desgaste dentro de la fuerza. El episodio terminó con intervención médica y traslado a Asuntos Internos, pero dejó expuesto un malestar persistente en la PFA.

Mientras ese conflicto exhibía tensiones abiertas a nivel nacional, Santa Fe avanzaba con una combinación de aumentos salariales y políticas de cuidado laboral para su policía.

El comisario en juicio fue jefe de una división de la Jefatura de policía rosarina. 

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

El sospechoso del ataque en la plaza 25 de Mayo fue detenido frente al río Paraná

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento.

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

La jueza Sandra Arroyo Salgado presentó evidencia ligada a la muerte del soldado.

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

Tras el escándalo por sobreprecios, Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica Argentina

Tras el escándalo por sobreprecios, Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica Argentina

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

El promedio del aumento mensual de precios en productos de consumo familiar llegó a casi el 5 por ciento en Rosario. Sin tener en cuenta frutas y verduras, el pollo fue el alimento que más aumentó. El asado subió 7,7%.

Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

