La Capital | Policiales | chica

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El ataque sucedió el sábado en Milán al 2100. La joven fue trasladada al Heca por allegados y de inmediato fue sometida a cirugía

9 de febrero 2026 · 11:05hs
La chica baleada en zona sur está internada en el Hospital Clemente Alvarez. Sigue en estado delicado pero con buena evolución

Foto: Héctor Rio / La Capital

La chica baleada en zona sur está internada en el Hospital Clemente Alvarez. Sigue en estado delicado pero con buena evolución

La vicedirectora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Laura Taljame, brindó este lunes a la mañana el parte de salud de Lucila F., la chica de 18 años que fue baleada el sábado a la tarde en la zona sur de Rosario en un incidente confuso y al que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas entre personas con antecedentes penales.

Según las primeras informaciones, Lucila recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba en Melián y Balcarce. Eso sucedió cuando caía la tarde del sábado. La víctima ingresó al nosocomio de Pellegrini y Crespo llevada por una amiga, de acuerdo a lo señalado por fuentes policiales.

Tas las primeras horas de atención y de internación, la doctora Taljame se refirió al estado de salud de la joven, y en diálogo con LT8 señaló: “La paciente ingresó al hospital por una herida de arma de fuego en tórax, un único disparo. Rápidamente, fue derivada a quirófano porque presentaba un derrame pericárdico, sin lesión cardíaca; también tenía lesión en hígado y bazo, por lo cual en la cirugía se le realizó un drenaje pericárdico y una colostomía”.

Cómo está la chica tras la cirugía

“La paciente pasó a la sala de cuidados intensivo y como evolucionó bien, ayer se la pudo extubar. Ahora está estable, viene con buena evolución durante estas primeras 48 horas. Está despierta. No tenemos detalles si pudo contar lo que sucedió. Cuando a los pacientes se los extuba suelen estaba bajo sedados o un poco dormido, es difícil que puedan dar detalles o contar lo que sucedió”, expresó Taljame.

>> Leer más: Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Con relación a la herida que sufrió Lucila, la vicedirectora del Heca remarcó que la chica recibió un solo impacto de bala “pero que hizo mucho daño. La bala entró por el tórax bajo, por la espalda, y salió a nivel paraesternal izquierdo, y en el trayecto lesionó esos órganos. No podemos decir que esté fuera de peligro porque las lesiones son de jerarquía y pueden surgir complicaciones en la internación”.

Buena evolución

“Lo importante es que se pudo extubar, que está estable y, de acuerdo a la evolución que tenga, pasará a la sala general y se controlará las posibles complicaciones que tienen que ver más que nada con las infecciones. Por el momento, no hay cirugías programadas, salvo que aparezca algún problema infeccioso por todo el trayecto que recorrió la bala. Cuando salga de terapia intensiva hay que controlar que no haya infecciones y luego se evaluará a futuro. Hay tener en cuenta que tiene una colostomía y que se analizará más adelante para ver si se puede hacer una retransitación”, agregó Taljame.

Qué se sabe del ataque

Lucila F. ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras ser baleada en un oscuro incidente ocurrido en Milán al 2100, en la zona sur de Rosario. La llegada de la joven al Heca quedó registrada a las 19.10 del sábado, pero las fuentes policiales consultadas esta mañana no pudieron precisar las circunstancias en la que se produjo la agresión.

La víctima presentaba una herida de bala en el tórax y pasó directamente a cirugía. Tras la intervención médica, quedó internada en la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Fuentes oficiales señalaron que la Policía tomó conocimiento de lo ocurrido a partir del ingreso de la joven al Hospital y que hasta el momento no hubo forma de reconstruir la secuencia que derivó en el ataque a la joven. Este lunes no se sabía si la chica fue atacada adrede o si fue una víctima de una balacera al boleo.

Noticias relacionadas
La persecución policial se inició en Granadero Baigorria y terminó en Capitán Bermúdez. Dos sospechosos quedaron detenidos

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

La elevación a juicio para Bernini y Mazzuchelli fue formalizada en el Juzgado Federal de Rafaela. 

Rafaela: una farmacéutica y un médico irán a juicio por defraudar al Pami en más de un millón de pesos

Ivana Garcilazo tenía 32 años. Murió al ser atacada a piedrazos en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba en moto de un clásico.

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Personal de la TOE en el domicilio donde detuvieron al sospechoso por el crimen de Majlin en Echesortu.

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Lo último

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La ruta, que actualmente opera con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos en julio y contará con una frecuencia diaria desde septiembre

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral
Política

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Ovación
Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Ovación

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Policiales
Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

La Ciudad
Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
La Ciudad

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: La ley es demasiado frágil

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso