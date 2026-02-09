Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El ataque sucedió el sábado en Milán al 2100. La joven fue trasladada al Heca por allegados y de inmediato fue sometida a cirugía

La chica baleada en zona sur está internada en el Hospital Clemente Alvarez. Sigue en estado delicado pero con buena evolución

La vicedirectora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Laura Taljame, brindó este lunes a la mañana el parte de salud de Lucila F., l a chica de 18 años que fue baleada el sábado a la tarde en la zona sur de Rosario en un incidente confuso y al que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas entre personas con antecedentes penales.

Según las primeras informaciones, Lucila recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba en Melián y Balcarce. Eso sucedió cuando caía la tarde del sábado. La víctima ingresó al nosocomio de Pellegrini y Crespo llevada por una amiga, de acuerdo a lo señalado por fuentes policiales.

Tas las primeras horas de atención y de internación, la doctora Taljame se refirió al estado de salud de la joven, y en diálogo con LT8 señaló: “La paciente ingresó al hospital por una herida de arma de fuego en tórax, un único dispar o. Rápidamente, fue derivada a quirófano porque presentaba un derrame pericárdico, sin lesión cardíaca; también tenía lesión en hígado y bazo , por lo cual en la cirugía se le realizó un drenaje pericárdico y una colostomía”.

“La paciente pasó a la sala de cuidados intensivo y como evolucionó bien, ayer se la pudo extubar. Ahora está estable, viene con buena evolución durante estas primeras 48 horas. Está despierta. No tenemos detalles si pudo contar lo que sucedió. Cuando a los pacientes se los extuba suelen estaba bajo sedados o un poco dormido, es difícil que puedan dar detalles o contar lo que sucedió”, expresó Taljame.

Con relación a la herida que sufrió Lucila, la vicedirectora del Heca remarcó que la chica recibió un solo impacto de bala “pero que hizo mucho daño. La bala entró por el tórax bajo, por la espalda, y salió a nivel paraesternal izquierdo, y en el trayecto lesionó esos órganos. No podemos decir que esté fuera de peligro porque las lesiones son de jerarquía y pueden surgir complicaciones en la internación”.

Buena evolución

“Lo importante es que se pudo extubar, que está estable y, de acuerdo a la evolución que tenga, pasará a la sala general y se controlará las posibles complicaciones que tienen que ver más que nada con las infecciones. Por el momento, no hay cirugías programadas, salvo que aparezca algún problema infeccioso por todo el trayecto que recorrió la bala. Cuando salga de terapia intensiva hay que controlar que no haya infecciones y luego se evaluará a futuro. Hay tener en cuenta que tiene una colostomía y que se analizará más adelante para ver si se puede hacer una retransitación”, agregó Taljame.

Qué se sabe del ataque

Lucila F. ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras ser baleada en un oscuro incidente ocurrido en Milán al 2100, en la zona sur de Rosario. La llegada de la joven al Heca quedó registrada a las 19.10 del sábado, pero las fuentes policiales consultadas esta mañana no pudieron precisar las circunstancias en la que se produjo la agresión.

La víctima presentaba una herida de bala en el tórax y pasó directamente a cirugía. Tras la intervención médica, quedó internada en la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Fuentes oficiales señalaron que la Policía tomó conocimiento de lo ocurrido a partir del ingreso de la joven al Hospital y que hasta el momento no hubo forma de reconstruir la secuencia que derivó en el ataque a la joven. Este lunes no se sabía si la chica fue atacada adrede o si fue una víctima de una balacera al boleo.