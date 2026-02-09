La Capital | Información General | robo

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Algunas personas que circulaban por la ruta filmaron el violento ataque y el posterior enfrentamiento a tiros con una patrulla de Carabinieri

9 de febrero 2026 · 21:26hs
Parecía una escena de "Rápidos y furiosos" pero se trató de un brutal episodio de la vida real. Un grupo de delincuentes protagonizó un espectacular asalto en la región de Puglia, en la ruta estatal que une Brindisi y Lecce, donde cortaron el tránsito con sus vehículos para robar un camión blindado. Finalmente, mientras desde otros autos que transitaban por la misma ruta filmaban a los asaltantes que portaban armas largas, una camioneta explotó en medio de una balacera y todo quedó registrado en video.

El golpe comando en el sur de Italia, muy cerca de la localidad de Squinzano, sorprendió a quienes circulaban en la mañana de este lunes por la ruta, que se encontraron con el grupo de delincuentes en pleno asalto, el cual concluyó con un enfrentamiento a tiros con miembros del Cuerpo de Carabineros, la huida de los maleantes y la captura de dos integrantes que escapaban a campo traviesa.

De acuerdo con las filmaciones y el testimonio de testigos, los delincuentes embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso al furgón blindado. Los asaltantes se hicieron pasar por agentes del orden con falsos coches de Policía sobre los que colocaron luces azules intermitentes.

Cuando los vehículos ya estaban detenidos, los asaltantes salieron encapuchados, vestidos de negro y algunos cubiertos con un buzo blanco, armados con metralletas, con las que acribillaron a disparos el vehículo blindado.

Luego hicieron explotar las puertas del camión para tratar de acceder a su interior, aunque no se supo si lograron alzarse con el botín.

Una patrulla de Carabinieri llegó en pleno asalto y se tiroteó con los asaltantes. Finalmente apresaron a dos ladrones y continúan buscando a los miembros restantes de la banda.

