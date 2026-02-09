Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Una testigo protegida indicó que vio a una mujer con una niña que tenía características similares a la niña desaparecida en Portugal, lo que se vincula a Ghislaine Maxwell

Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en Portugal en 2007 cuando tenía tres años, aparece mencionada en los documentos judiciales desclasificados del caso del magnate Jeffrey Epstein, encarcelado tras ser acusado de violaciones en serie y pedofilia, quien se suicidó en prisión en agosto de 2019.

Entre los materiales divulgados figura una declaración que vincula a Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein y cómplice en la explotación sexual de menores, condenada a 20 años de prisión en 2022), quien habría sido vista con una menor que presentaba características físicas similares a las de Madeleine. Este testimonio, fechado en septiembre de 2009, alimenta nuevas especulaciones sobre el paradero de la menor.

La declaración recogida en los papeles asociados al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein procede de un testigo cuya identidad permanece protegida. Según consta en la documentación judicial, esta persona afirmó haber sido testigo casual en septiembre de 2009 con una mujer acompañada de una niña cuyos rasgos físicos le resultaron llamativamente familiares. Ghislaine Maxwell aparece mencionada directamente.

La desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007. La familia McCann se encontraba de vacaciones en el complejo turístico Ocean Club, situado en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Los padres de la menor, Kate y Gerry McCann, cenaban en un restaurante cercano cuando la niña desapareció de su habitación. Desde entonces, el caso generó miles de pistas y teorías, convirtiéndose en uno de los misterios sin resolver más seguidos por los medios de comunicación internacionales.

Según la declaración incorporada a los documentos del caso Epstein, el testigo salió a realizar compras un domingo de septiembre de 2009 cuando se encontró caminando detrás de una mujer y una niña. El relato detalla que un hombre de mediana edad también formaba parte del grupo, aunque caminaba varios metros por delante de ellas. "Cuando me acerqué a la niña, me di cuenta de que se parecía a Madeleine McCann. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia", señala textualmente la denuncia presentada.

Según el declarante, la niña "se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que caminábamos. Se giraba constantemente para mirarme. Al cabo de un rato, dejé de mirar". Este detalle cobra relevancia dado que Madeleine McCann presenta un coloboma en el iris derecho, una mancha visible en el ojo que fue muy difundida en campañas de búsqueda y considerada crucial para su identificación. En septiembre de 2009, la niña habría tenido aproximadamente seis años de edad.

El testimonio revela que, en su momento, la persona reportó el avistamiento a través de la página web oficial dedicada a la búsqueda de Madeleine McCann. Sin embargo, no volvió a considerar el incidente hasta años después, cuando en 2020 visualizó publicaciones en Facebook que vinculaban a Ghislaine Maxwell con teorías sobre la desaparición de la menor británica. Fue entonces cuando decidió contactar nuevamente con las autoridades para insistir en su declaración y aportar más detalles sobre lo que había presenciado once años atrás.

Las autoridades británicas advirtieron que este testimonio no constituye una prueba concluyente ni verificable sobre el paradero de Madeleine McCann. No obstante, fue incorporado al conjunto de declaraciones y documentación relacionada con el caso Epstein-Maxwell. La Policía Metropolitana de Londres, que mantiene abierta la operación Grange para investigar la desaparición de Maddie, no emitió hasta el momento comentarios oficiales sobre este testimonio específico incluido en los archivos judiciales estadounidenses.