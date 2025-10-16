Rosario vibra al ritmo del techno: Deborah De Luca llega al Hipódromo de la mano de Unidos

La reconocida DJ y productora italiana se presenta este viernes 17 de octubre en Rosario desde las 20 en el Hipódromo de Rosario, acompañada por D3fai y Adelina Sofía en las bandejas

Con entradas casi agotadas, este viernes 17 de octubre llega desde Italia una de las grandes figuras del techno moderno: Deborah De Luca . A partir de las 20 h , el Hipódromo de Rosario se transformará en el epicentro de la música electrónica.

La reconocida DJ y productora italiana será la encargada de cerrar una velada que marca el inicio de temporada de Unidos , en lo que promete ser uno de los eventos más impactantes del año en la ciudad.

La propuesta del line up resalta por la combinación perfecta entre talento local, proyección nacional y potencia internacional: la Dj Adelina Sofía dará comienzo a la jornada, seguida por D3fai , que dejará las bandejas listas para el gran cierre de Deborah De Luca .

El evento se encuentra prácticamente sold out. Las últimas entradas generales aún están disponibles, pero los accesos VIP y las mesas ya se encuentran agotados. La alta demanda refleja la expectativa que genera una figura de esta magnitud en Rosario y el atractivo del formato que propone Unidos .

La productora se ha consolidado como una de las principales referentes en la organización de eventos de música electrónica en Rosario. Sus producciones se destacan por ofrecer fiestas masivas al aire libre, en entornos únicos, donde la música, la puesta en escena y la energía del público se combinan para asegurar una experiencia inolvidable.

Para la productora, esta fecha no es sólo un show: es el inicio oficial de la temporada de verano. Con Deborah De Luca como protagonista, Unidos vuelve a poner la vara bien alta y promete una noche para el recuerdo.

Los últimos tickets pueden adquirirse a través del siguiente link.