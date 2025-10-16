La Capital | Zoom | video

Prime Video estrena "Culpa Nuestra", el esperado final de la trilogía romántica de Wattpad

La esperada tercera entrega de la saga “Culpables”, basada en la novela de Mercedes Ron, estrena hoy en la plataforma de streaming

16 de octubre 2025 · 16:30hs
Culpa Nuestra es la nueva película de Prime Video

"Culpa Nuestra" es la nueva película de Prime Video

Una excelente noticia llegó para los usuarios de Amazon Prime Video: la plataforma estrena hoy una de las películas más esperadas del año. Se trata de “Culpa nuestra”, la tercera y última entrega de la exitosa trilogía romántica española “Culpables”.

Esta película, basada en la novela homónima de Wattpad la escritora argentina-española Mercedes Ron y dirigida por Domingo González, pone fin a una historia de amor que ha acompañado a los fans a lo largo de distintas etapas y emociones. Tras la primera y segunda parte, “Culpa mía” y “Culpa tuya”, los seguidores esperaban con gran expectativa esta continuación que promete cerrar la saga con intensidad y pasión.

Protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, la historia sigue a una pareja cuya relación es compleja y llena de giros inesperados. La química entre los personajes y la intensidad de su romance son los elementos que han conquistado al público y los mantienen atentos a cada desarrollo de la trama.

De qué se trata "Culpa Nuestra”

La trilogía gira en torno al intenso romance entre Noah y Nick. En la primera entrega, “Culpa mía”, la historia narra cómo, después de un choque de personalidades, nace el amor de forma prohibida. Por el carácter y rebeldía de ambos, conectan y se enamoran en un mundo lleno de complicaciones, pasados dolorosos y vínculos conflictivos con sus familias. Este film también se encuentra disponible en Prime Video.

Para el segundo episodio, “Culpa tuya”, el amor de Noah y Nick parece inquebrantable. Pero su vínculo se encuentra en la mira de diferentes personas que intentan destruirlo y deberán ponerse a prueba con la entrada de personajes que confunden sus sentimientos y otros que intentan sabotearlos. En esta entrega, Noah ingresa en la universidad y Nick se incorpora en un nuevo trabajo.

En esta última entrega, Nick toma las riendas de la empresa familiar, mientras Noah culmina sus estudios y da sus primeros pasos en el mundo laboral. El reencuentro de la pareja, tras su separación, trae nuevos desafíos y pone a prueba la madurez emocional de ambos. Luego de enfrentar rupturas, secretos y obstáculos, buscan construir su propio camino sin perder de vista el amor que siempre los unió.

>> Leer más: De qué se trata la nueva película viral "Culpa tuya"

Cuándo se estrena "Culpa Nuestra"

"Culpa Nuestra" se estrenará este jueves 16 de octubre en todo el mundo.

De Wattpad a la Prime Video

La trilogía “Culpables” no son solo un conjunto de películas basadas en un libro tradicional. Cada uno de los filmes nació en Wattpad, la plataforma que cambió la manera en que los jóvenes leen y escriben historias.

Wattpad es una plataforma creada en 2006 por los canadienses Allen Lau e Ivan Yuen que permitió que escritores jóvenes publicaran sus historias de manera gratuita y que los lectores descubrieran nuevos mundos: desde romance y fantasía hasta ciencia ficción y misterio.

Fue así como la autora de "Cuulpables", Mercedes Ron, publico su novela en 2017. El libro fue un éxito rotundo: logró 71 millones de visualizaciones y se convirtió en la película de habla no inglesa más vista de Prime Video hasta noviembre de 2024.

>> Leer más: Wattpad, la plataforma de la que emergen escritores del futuro

El tráiler de "Culpa Nuestra"

Embed

