El universo narrativo del disco de María Becerra: quiénes son Jojo, Shanina, Maite y Gladys

La artista argentina adelantó detalles del concepto detrás de su show 360° y del universo de personajes que conforman su próximo disco

A pocos días de presentarse en el estadio River Plate con su show 360°, l a cantante argentina María Becerra sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una nueva canción. El tema se titula “Jojo” y saldrá el jueves 30 de octubre

Después de haber llenado dos veces el Monumental en marzo del año pasado, la artista vuelve a apostar a lo grande con un concierto en formato 360°, programado para el 12 de diciembre . En este espectáculo , “la nena de Argentina” recorrerá las principales canciones de su carrera.

Ahora bien, el título de su nuevo sencillo no es casual: “Jojo” es el nombre de uno de los alter egos que María encarnará durante el show. Cabe recordar que en la previa al recital, l a artista presentó a través de sus redes sociales una propuesta conceptual innovadora: cuatro personajes o alter egos, cada uno con una personalidad y estilo musical distintos.

Hasta el momento se conoció a Shanina y sus canciones, y ahora la artista promete presentar oficialmente a Jojo, el nuevo personaje que forma parte del universo narrativo que María está construyendo de cara a su esperado show en River.

Los alteregos de María Becerra

“Ya era hora de que vayan conociendo un poco más a mis chicas ¿quién con ganas de verlas en el River?”, escribió en Instagram al anunciar su show en River. Es así como, la cantante presentó a cada uno de los personajes o alter ego que se presentarán en su show de River y que forman parte de su tercer disco. Se trata de una narrativa que presenta distitnas facetas de la cantante.

Shanina, Jojo, Maite y Gladys son los nombres de los personajes que María encarnará en su show.

Shanina

Shanina es un personaje inspirado en el arquetipo Yandere de Animé. Se trata de una figura tierna pero emocionalmente peligrosa. De cabello violeta, ama el color violeta, su plan favorito son las noches de Animé y su prenda de vestir favorita son las remeras de estilo japonés. Su canción preferida es "Summertime Sadness" de Lana del Rey.

image

De Shanina ya se pudieron conocer dos canciones: “Ramen para dos”, en feat con Paulo Londra e “Infinitos como el mar”.

Jojo

Jojo es un personaje más atrevido e intenso. “Le gusta mucho la fiesta, la joda, el alcohol. Es un alma libre. Su apariencia es más dark, es un mundo más afrobeat y dancehall”, adelantó en una entrevista la cantante. Con cabello rizado y una apariencia mas sensual y oscura, el color favorito de Jojo es el negro, su plan favorito son las noches de descontrol y su tema preferido es Work de Rihanna.

El jueves 30 de octubre se conocerá su canción.

image

Maite

Maite es un personaje profesional y autoexigente. Con un look con lentes y cabello peinado de manera prolija, el color favorito de Maite es el beige, su plan favorito es quedarse tranquila en casa. Su canción favorita es If I Ain’t Got You de Alicia Keys, y sus prendas de vestir favoritas son los conjuntos de falda y blusa elegantes.

Aún no se conocen canciones de Maite.

image

Gladys

Gladys es el último personaje que presentó María Becerra. Su color favorito es el celeste, su plan favorito es pasar la tarde junto a su hijo y su prenda de vestir preferida son las zapatillas deportivas. Su canción preferida es Con la misma moneda de Karina.

image

El show de María Becerra en River Plate

El formato 360º promete una muy buena visibilidad desde todos los sectores del estadio, además de permitir ocupar todas las tribunas. Se prevé que el show tenga una capacidad para 85 mil personas.

Precios de las entradas para ver a María Becerra en River

Los precios de las entradas oscilan entre los $55.000 y los $300.000, según el sector. En todos los casos hay que sumarle a ese precio el costo de servicio que cobra la plataforma, el cual suele rondar el 10% del valor del ticket.

Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

Pits: $300.000

Entre el Monumental y Netflix

En marzo de 2024, María Becerra se convirtió en la primera mujer del país en agotar dos shows en el Monumental. En un presente marcado por complicaciones de salud y resiliencia, la artista encaró su tercer River, mientras lanza nuevo material. El anuncio del espectáculo hizo desde un helipuerto en Puerto Madero, a más de 70 metros de altura, acompañado por un despliegue de 300 drones que iluminaron el cielo porteño.

Además, "la Nena de Argentina" es parte del elenco de la serie de Netflix "En el barro", spin off de "El Marginal", que se estrena este jueves 14 en la plataforma de streaming.