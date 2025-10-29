Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

La obra "Escritor fracasado", basada en un texto de Roberto Arlt y protagonizada por Diego Velázquez, se podrá ver este fin de semana en Rosario

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Se termina octubre y empieza el recambio en las salas rosarinas. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Además, esta semana comenzó la 24° edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas. Del 28 de octubre al 9 de noviembre, habrá talleres, laboratorios y funciones en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, el evento cuenta con obras invitadas de España, con producciones que abordan la temática migratoria. También habrá estrenos de obras realizadas por las reconocidas artistas Gabriela Parigi y Sofía Galliano. La programación completa se puede consultar en las redes de Cobai:

Para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre, esta es la agenda teatral rosarina:

"Crepuscular" es un viaje por distintos territorios existenciales que Rody Bertol escribió y dirigió porque es al mismo tiempo la celebración de su obra número 40. Cuenta pequeñas historias para hablar de grandes historias. Hay una trama inexorable que los une. Antes o después del momento más revelador. ¿El amanecer, no es acaso el instante más íntimo y profundo, un abismo, un crepúsculo?

El elenco lo componen Lorena Salvaggio, Estela Argüello, Diego Bollero, Laura Fuster, Florencia Echeverría, Ignacio “Niche” Almeyda y Pamela Di Lorenzo.



- "Desde Cachorro". 18hs. Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz (Santa fe 2917)

Un actor se prepara y se presenta, para poner en consideración sus pasos, su recorrido, su propia historia, en una trilogía familiar que arranca con el abuelo partiendo de Lituania para arribar a Rosario, su Hijo Ugo del que se sabrá muy poco, pero tal vez, lo que es justo saber y no callar, llegando a su nieto, «nacido en el 63» actor y narrador. Desde los primeros pasos que nos hicieron humanos y las manos que tejieron lenguajes y pensamientos, hasta el caos tremendo que nos ahoga cada día. Aún así logrando que la sorpresa, el instante y la sinceridad gobiernen la escena, haciendo el vacío necesario para que un deseo asome como febo y prometa futuro.

Actor: Sabatino Cacho Palma. Dirección general: Diego Ernesto Rodríguez. Supervisión general: Néstor Zapata



- "El busto es nuestro". 19hs. Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario (Paraguay 755)

Obra teatral en el marco del mes por la prevención y lucha contra el cáncer de mama. A través de relatos, monólogos y proyecciones, la pieza reconstruye la historia de dos amigas atravesadas por un mismo diagnóstico. La dirección está a cargo de Gabi Goldberg y las actuaciones son de Claudia Roiz y Laura Cheistwer.

Viernes 31 de octubre

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

- "Igualita a mí". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

En el medio de una mudanza, una actriz y una bailarina se preguntan por la identidad. En el intento de encontrar respuestas dialogan la actuación y la danza con los recuerdos compartidos.

Dramaturgia: Sofia Dibidino y Eva Ricart. Actuación: Sofía Dibidino y María Levalle. Dirección: Sofía Dibidino

- "Una flor en la boca". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Versión libre de la obra "El hombre de la flor en la boca" de Luigi Pirandello por Raúl Saggini. Un hombre pierde el ómnibus por apenas un minuto. El tiempo transcurre. En ese intervalo, se despliega un soliloquio íntimo y mordaz: la búsqueda de claves para transitar la vida con serenidad, humor sutil, ironía aguda y una crítica feroz. Una obra que, por encima de todo, celebra la existencia en su complejidad y belleza. Actúan: Raúl Saggini, Fabricio Leocatta. Dirección: Gustavo Maffei.

- "El líquido táctil". 21.30hs. Espacio Bravo Teatro (Catamarca 3624)

Teatro de Retaguardia (de Daniel Veronese). Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado. O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato.

Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

- "La rota madre que te parió". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

ÚLTIMA FUNCIÓN

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Actúan Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras, con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado.

- “Las rudas". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

4 monólogos, 4 mujeres. En escena un tomate bien bien rojo, un sérum, un sillón y algún que otro cable suelto. Escrito y dirigido por María Victoria Zamora Doffi e interpretado por Estefanía López, Magui Patane, Ayelén Bürki y Milagros Müller. SINOPSIS: Cada monólogo pone en escena una mirada íntima, rebelde y honesta sobre temas que atraviesan las vidas de las mujeres. Con un lenguaje directo y emocional, "Las Rudas" invita al público a escuchar lo que muchas veces se silencia. Un acto teatral cargado de fuerza, emoción y autenticidad.

- ”H Y V, hasta dónde estás dispuesto a llegar?”. 21hs. Teatro La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de octubre



Hugo y Víctor tienen un encuentro fugaz y único que los marcará para siempre. Después de un tiempo el destino los vuelve a juntar... Pero esta vez, hay que resolver el pasado. Dirección y Libro: Roberto A. Malaguarnera. Actúan: Pablo Samudio, Gustavo Escalante, Jonatan Maragliano Y Roberto A. Malaguarnera.

Sábado 1 de noviembre

- "Escritor fracasado". 21hs. Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)



Un hombre que supo ser una joven promesa de la literatura, exitoso, admirado y elogiado por sus colegas, llega al punto de no poder escribir ni una sola línea digna de ser publicada. Ese “Escritor fracasado” se embarca entonces en una catarsis que pone en primer plano la tensión entre deseo creativo y frustración.

De eso se trata el texto de Roberto Arlt que Diego Velázquez se encargó de adaptar al teatro junto a Marilú Marini. Desde 2017, llevan adelante la propuesta que él protagoniza y ella dirige, y que encontró notables nuevas resonancias en el presente.

En una producción conjunta entre Pulpo Producciones y el CCPE, la obra sale por primera vez del circuito porteño para presentarse en Rosario

- "Comando geronte". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Ante la inminente venta de su casa de toda la vida y tener que abandonar el barrio, recurren a todos los medios a su alcance para enfrentar y resolver los conflictos que se ciernen sobre ellos. Una historia de acá a la vuelta, conmovedora y divertida. Dramaturgia y Dirección: Miguel Franchi. Actúan: Evangelina Bruno y Tito Gómez.

- "Cha cha cha". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Con una propuesta escénica que promete recuperar la esencia del programa, Alfredo Casero vuelve acompañado por el gran Fabio Alberti y un elenco formado por Romina Sznaider, Lito Ming, Favio González, el debut teatral de Claudio Penta y Diego Rivas.

El público podrá disfrutar, y por primera vez en vivo, de personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, Siddharta Kiwi, y Susana Bronstein. Tampoco faltarán los clásicos como: CNM, Manuk, el doctor Vaporeso, el ratón Juan Carlos, Peperino Pomoro, Telescuela Técnica, Carlos Messina y Boluda Total, entre otros.

- "Estrías". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: sábado 8 de noviembre

Un melodrama sarcástico escrito por Héctor Ansaldi que despilfarra hilachas de guerra. Dos hermanas embutidas en el piso doce de un antiguo palazzo fiorentino. No pueden bajar, la escalera está destruida y el ascensor mareado. Ellas solo pueden ver cúpulas, pero anhelan cópulas. Actúan Héctor Ansaldi, María Caila, Fernando Pellegrinet y Andrea Boffo, con dirección de Dany López.

- "Actores al dente". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Un grupo de actores, viaja a un pueblo lejano para ensayar una nueva obra. Pero lo que parecía un retiro artístico, se transforma en una pesadilla: en el pueblo circula una leyenda sobre una pareja caníbal que cada cuatro años salen en búsqueda de sus victimas. ¿Sobrevivirán al ensayo?Dramaturgia: Andrés Mansilla. Dirección: Agustín Di Martino. Actúan: Victoria Cristiano, Verónica Maraviglia, Alejandro Iacono, Sebastian Camuglia, Damian Costa, Matias Ramonda, Diego Oliva, Claudia Maradona, Laura Morales y Andrés Mansilla.

- “Nuestros pecados perdona". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Función despedida

Una comedia musical con las Hermanas de “San Tito”, que entre rezos y canciones descubren el poder del espíritu musical. Elenco: Viviana Grosso, Julieta Tripi, Luis Ángel Grogorutti, Daniela Dito, Andrés Vitale, Patricia Dos Ramos, Pato Acosta, Antonella Giovenale, Emanuel Mendoza, Jana Ferreyra y Gustavo Forkatt. Autor y Dirección: Roberto Malaguarnera

- "Historias mímicas". 21hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Un día como cualquier otro, en las actividades de la ciudad, nos encontramos compartiendo momentos y espacios con muchos rostros desconocidos. Qué pasará si algunas de esas personas tuvieran la oportunidad de relatarnos sus casos personales...

Acompáñanos a un recorrido donde reflejamos la realidad de la vida social, hasta llegar al caso individual de cada uno de estos personajes...

Domingo 2 de noviembre

- "El declive". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable. Actúan: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini.

- "Historias de Bolsillo". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Tres relatos de humor, tres historias delirantes y absurdas, donde lo cotidiano se vuelve extracotidiano. Actúan: Ada María González, Carlos Alfredo Bocchi, Gregorio Sciascia, Blanca Rosa Bollati, Malena Fernández, Julieta Santini, María Pía Soler Dirección: Marianela Druetta y María Pía Soler. Una producción de Musa Teatro Rosario

