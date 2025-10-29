La Capital | Zoom | Netflix

Netflix anunció el estreno de una serie documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

La plataforma publicó este miércoles el tráiler de la producción que repasa uno de los casos más resonantes del último tiempo: cuándo se estrena

29 de octubre 2025 · 12:15hs
El crimen de Fernando ocurrió la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche Le Brique

El crimen de Fernando ocurrió la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche "Le Brique", en Villa Gesell.

Netflix lo hizo de nuevo: tomó un hecho criminal muy reconocido en Argentina y lo convirtió en una serie documental. Este miércoles, anunció el inminente estreno de “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, que indaga en el asesinato de golpes del joven a la salida de un boliche de Villa Gesell.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, el mismo equipo responsable del documental “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”, esta serie de tres episodios narra el asesinato del joven desde una perspectiva íntima, a partir de los testimonios inéditos de su familia y sus amigos. También incluye el punto de vista de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país”, dice el texto que acompaña el tráiler en redes, y que culmina con la fecha de estreno: 13 de noviembre.

Un caso que conmocionó a la Argentina

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señaló Martín Rocca, director del documental, a un medio especializado de Buenos Aires.

“Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio, pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”, agregó.

La serie está producida por Fabula, compañía de los hermanos chilenos Pablo y Juan De Dios Larraín, destacadas figuras del cine en el país vecino.

“50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa” se suma a la lista de true crime argentino realizado por Netflix, como “Las mil muertes de Nora Dalmasso”, “María Soledad: El fin del silencio”, “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas”, “Carmel: ¿quién mató a María Marta?”, y “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”, entre varias otras.

