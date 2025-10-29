Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

Desde la institución deportiva de Alberdi aseguran que el drama delictivo data desde hace tres años. Qué elementos se llevaron los ladrones

Por segundo miércoles consecutivo el club Fortín Barracas sufrió otro robo y vandalismo que dejó a la institución con pérdidas económicas que alcanzan los 4 millones de pesos, sin contar otros 500 mil pesos del atraco anterior, cuando los delincuentes (siempre en dupla) se llevaron los caños de plomo de agua potable que alimenta a los tanques de la institución deportiva.

En declaraciones a La Capital , la presidenta del club, Silvia Pourpour, aseguró que el drama de la inseguridad en un club en franco crecimiento institucional y deportivo viene desde hace tres años, a partir de una casa lindera que está deshabitada. La mecánica utilizada es siempre la misma: una dupla de ladrones ingresa con bolsos y mochilas para llevarse el botín .

"Hace bastante que venimos con este drama, aproximadamente desde hace tres años. E l problema es una casa aledaña que está a la venta y es de fácil acceso para los ladrones , entonces ingresan por el patio de esa propiedad, pero no sólo al club sino también a otras casas linderas", comentó la directiva, que desde diciembre cursa el segundo mandato.

Lo cierto es que esta madrugada de miércoles los ladrones volvieron a ganar el ingreso a Fortín Barracas y con total tranquilidad. En ese lapso que permanecieron en el club lograron apoderarse de un juego completo de la indumentaria del equipo de primera de básquet y otro de la categoría mini, entre siete y ocho pares de zapatillas.

video asaltantes Fortín Barracas

A su vez, también se dirigieron a otro cuarto y se llevaron una bordeadora y una hidrolavadora.

"Lo que nos llama la atención es que eso tiene un logo, también 7 u 8 pares de zapatillas, por eso etamos solicitando la colaboración de todos los clubes para que nos avisen si estos elementos se venden en algún portal, ya que las camisetas tienen el logo del club", reclamó.

Pérdidas que se contabilizan en millones

Hasta allí, la suma estimativa que la presidenta calculó en gastos a reponer alcanzaría los 3,5 millones de pesos. Sin embargo, si se contabiliza otro asalto, cuando se llevaron una bicicleta de un jugador, una tablet en la que se cargan los datos para la aplicación de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) y los caños de agua, esa suma alcanzaría los 4 millones de pesos para un club con apenas 400 socios y una cuota módica de 14 mil pesos.

"Tenemos cámaras en diferentes sectores y por donde ingresan apunta a una parte del club. En los salones se ve claro cómo entraron: rompieron e ingresaon al cuarto de básquet. Y por lo que estuvimos averiguando, cortaron cadena con una sierra o moladora portátil porque el corte es perfecto", precisó.

ladrones fortín barracas

"Lo más preocupante es que sacaron fotos como para venir otra vez", evaluó Silvia, mientras hace cuentas para poder reunir el millón y medio de pesos que le presupuestaron para los daños materiales ocasionados por los hampones.

"Todo es millones", lamentó.

Dónde está el club Fortín Barracas

Fortín Barracas es una institución deportiva barrial ubicada en Rondeau entre Maciel y Gurruchaba, en barrio Alberdi, donde chicos y chicas de diferentes edades practican básquet, vóley, handball, patín, taekwondo, gimnasia artística y pikleball. Fue fundado en abril de 1935.

En uno de los salones se encuentra la cancha de básquet, que dicta clases desde escuelita hasta primera división, y patín artístico; y otro sector en el que se juega vóley, de 14 años y maxi voley y el resto de las actividades recreativas.