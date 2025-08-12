María Becerra en River: cómo comprar entradas y cuánto salen

María Becerra sacudió a sus fanáticos con una noticia inesperada: cerrará el año con un nuevo show en River. Tras alcanzar el hito de llenar dos veces el Monumental en marzo del año pasado, la artista volvió a la carga y anunció un concierto en formato 360º para el 12 de diciembre.
Agotó la preventa en menos de dos horas y este martes inicia la venta general de entradas. Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma All Access, desde las 13.
El formato 360º promete una muy buena visibilidad desde todos los sectores del estadio, además de permitir ocupar todas las tribunas. Se prevé que el show tenga una capacidad para 85 mil personas.
Precios de las entradas para ver a María Becerra en River
Los precios de las entradas oscilan entre los $55.000 y los $300.000, según el sector. En todos los casos hay que sumarle a ese precio el costo de servicio que cobra la plataforma, el cual suele rondar el 10% del valor del ticket.
Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000
Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000
Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000
Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000
Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000
Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000
Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000
Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000
Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000
Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000
Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000
Pits: $300.000
Entre el Monumental y Netflix
En marzo de 2024, María Becerra se convirtió en la primera mujer del país en agotar dos shows en el Monumental. En un presente marcado por complicaciones de salud y resiliencia, la artista encaró su tercer River, mientras lanza nuevo material. El anuncio del espectáculo hizo desde un helipuerto en Puerto Madero, a más de 70 metros de altura, acompañado por un despliegue de 300 drones que iluminaron el cielo porteño.
Además, "la Nena de Argentina" es parte del elenco de la serie de Netflix "En el barro", spin off de "El Marginal", que se estrena este jueves 14 en la plataforma de streaming.
