María Becerra en River: cómo comprar entradas y cuánto salen

La artista lanza este martes la venta general para el tercer show de su carrera en el Estadio Más Monumental

12 de agosto 2025 · 12:18hs
Se lanza la venta general para el show en formato 360º que María Becerra dará en River el próximo 12 de diciembre

Se lanza la venta general para el show en formato 360º que María Becerra dará en River el próximo 12 de diciembre

María Becerra sacudió a sus fanáticos con una noticia inesperada: cerrará el año con un nuevo show en River. Tras alcanzar el hito de llenar dos veces el Monumental en marzo del año pasado, la artista volvió a la carga y anunció un concierto en formato 360º para el 12 de diciembre.

Agotó la preventa en menos de dos horas y este martes inicia la venta general de entradas. Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma All Access, desde las 13.

El formato 360º promete una muy buena visibilidad desde todos los sectores del estadio, además de permitir ocupar todas las tribunas. Se prevé que el show tenga una capacidad para 85 mil personas.

Precios de las entradas para ver a María Becerra en River

Los precios de las entradas oscilan entre los $55.000 y los $300.000, según el sector. En todos los casos hay que sumarle a ese precio el costo de servicio que cobra la plataforma, el cual suele rondar el 10% del valor del ticket.

Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

Pits: $300.000

Entre el Monumental y Netflix

En marzo de 2024, María Becerra se convirtió en la primera mujer del país en agotar dos shows en el Monumental. En un presente marcado por complicaciones de salud y resiliencia, la artista encaró su tercer River, mientras lanza nuevo material. El anuncio del espectáculo hizo desde un helipuerto en Puerto Madero, a más de 70 metros de altura, acompañado por un despliegue de 300 drones que iluminaron el cielo porteño.

Además, "la Nena de Argentina" es parte del elenco de la serie de Netflix "En el barro", spin off de "El Marginal", que se estrena este jueves 14 en la plataforma de streaming.

