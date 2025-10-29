Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Luego de la salida de la "Roña" Castro, la gala de eliminación de este martes dio a conocer el nuevo participante que dejará el reality culinario

Uno de los participantes más queridos del público debió abandonar la competencia

Este martes por la noche, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity para definir al segundo eliminado . Los diez participantes con peor puntuación a lo largo de la semana pasada fueron nominados a competir en esta instancia decisiva para ver quién continuaba en carrera.

Si bien los días eliminatorios están pactados para los domingos, la cobertura de las elecciones legislativas nacionales sumado al partido de Racing el miércoles pasado causaron que el reality retrase su transmisión habitual.

Para esta ocasión definitiva, los concursantes que debieron ponerse el delantal negro fueron: Miguel Ángel Rodríguez, Sofía Martínez, Sofía "La Reini" Gonet, Esteban Mirol, La Joaqui, Julia Calvo, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín, Agustín “Cachete” Sierra, Ian Lucas y Momi Giardina.

El jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis propuso como consigna para este día de competencia preparar un plato agridulce que incluya una fruta, en cualquiera de sus formas, en un lapso límite de 60 minutos .

MasterChef Celebrity 2025: quiénes fueron los salvados y el eliminado

Transcurrido el tiempo para pasar por el mercado para elegir los ingredientes y elaborar los diversos platos, llegó el momento de la devolución de los jurados.

Los primeros competidores que subieron al balcón de los que siguen en carrera fueron Momi Giardina, La Joaqui, "La Reini" y el "Turco" Husaín. Sus producciones culinarias estaban "riquísimos, con identidad y bien resueltos" según Damián Betular.

Luego, fue el turno de Maxi López, Sofía Martínez, Ian Lucas y Agustín “Cachete” Sierra para integrar el segundo grupo de concursantes salvados.

La definición quedó entre Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol, luego de que a Julia Calvo le dieran una nueva oportunidad en el certamen, a pesar de haber preparado una comida con considerables fallas según los comensales.

Finalmente, Mirol terminó siendo el segundo eliminado de la competencia, dándole al actor otra semana más de competencia. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, fue el argumento que expresó Martitegui para justificar la decisión final.

Así, el periodista de extensa trayectoria en televisión, visiblemente triste, se despidió de la cocina más famosa del país: “Gracias por haberme invitado a Masterchef. Las cosas salieron mal y bueno, acepto la decisión. Yo recibí siempre todos los mensajes de ustedes, yo tomé muy en serio el programa”.