Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: "Yo perdono pero no olvido"

El director de cine estuvo de invitado en el programa “Otro día perdido” y aprovechó para hacerle un reproche al conductor por una crítica del pasado

29 de octubre 2025 · 13:20hs
Juan José Campanella y Mario Pergolini protagonizaron un cruce picante en vivo. El director de cine ganador del Oscar estuvo como invitado en “Otro Día Perdido”, el ciclo que conduce el ex CQC.

En medio de la charla, se produjo un contrapunto inesperado a partir de un elogio de Pergolini. “No hay tanto trabajo en la Argentina y la verdad que terminaste haciendo mucho más que eso. Hiciste un teatro, has escrito obras, las adaptaste al cine. Pudiste trabajar en Estados Unidos, que es donde te formaste, y terminaste viviendo en la ciudad de Nueva York, haciendo series icónicas. Eso es mucho más que ser, con todo respeto, un director de cine argentino“, dijo el conductor.

“Pero las cosas más lindas son las películas argentinas. Y la tele. ‘Vientos de agua’ es un trabajo que me gusta mucho”, respondió Campanella sobre la serie original de 2006 que se emitió en España y en Argentina y que próximamente tendrá una reedición en Netflix con alta calidad.

La crítica de Pergolini que Campanella no perdonó

“Siempre nombrás esa serie, me parece que te dolió la crítica”, apuntó Pergolini. “Una crítica tuya. Y no la habías visto”, replicó inmediatamente el cineasta. Aunque siempre en tono ameno, y entre sonrisas, el director sentenció: ”Yo perdono, pero no olvido".

Acto seguido, recordó que la serie no tuvo una gran recepción en la televisión española. Se estrenó en la noche de Reyes y un canal rival decidió proyectar la película “La momia”, bastante popular por aquel entonces. “Nos reventaron. Una semana más y fue directo al DVD. Y vos dijiste ‘si la levantaron por algo habrá sido, debe ser un embole’. Y no la habías visto”, aseveró Campanella.

Fiel a su estilo, Pergolini vio la oportunidad de subsanar con humor aquel comentario: “Ahora la voy a ver. Y cuando la termine de ver, te voy a dar mi verdadero veredicto. Y después, vamos a ver ‘La momia’ juntos”, cerró.

