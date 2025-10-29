La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

En un video que circuló en redes, se pude ver a Sofía Gala interpretando a su mamá en la juventud, y a Mica Riera en la piel de Susana Giménez

29 de octubre 2025 · 11:35hs
Moria Casán será interepretada por Sofía Gala

Moria Casán será interepretada por Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani en la biopic sobre su vida que está grabando Netflix

La serie sobre la vida de Moria Casán es un hecho. Netflix ya está grabando la biopic que seguirá la vida de La One y se conocieron las primeras imágenes. En un video que se hizo viral en redes, se puede ver a Sofía Gala interpretando a su madre, con un parecido impactante.

La escena la completa la actriz Micaela Riera, quien se destacó encarnando a Fabiana Cantilo en la serie sobre Fito Páez, y que esta vez se pone en la piel de otra figura real: Susana Giménez. En la secuencia, se ve a las dos divas en la puerta del Teatro Astral.

Aunque en algún momento se había especulado con la participación de Lali Espósito, las otras dos actrices que finalmente caracterizarán a Casan en diferentes etapas de su vida son Cecilia Roth y Griselda Siciliani. “No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, dijo Sofía Gala a un medio televisivo cuando se confirmó su participación en la serie.

¿Qué se sabe sobre la serie de Moria Casán en Netflix?

A finales de agosto, Netflix compartió en sus redes sociales un video confirmando oficialmente la producción y presentando a las protagonistas. “Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de La One”, anuncia la descripción del video publicado por la plataforma.

En el breve clip, la propia diva aparece con una de sus frases más icónicas: “¿Quiénes son?”. Acto seguido, se revela el elenco que la interpretará. Según adelantaron, la serie recorrerá su historia desde los inicios, pasando por su explosión como figura del espectáculo, hasta su consagración como referente de la cultura popular argentina.

“Pero vengan, mamitas, que somos mujeres del espectáculo, please. Próximamente, la serie sobre mi vida ficcionada, solo en Netflix”, cierra el breve clip con Moria compañada por las actrices.

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: Yo perdono pero no olvido

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

La Justicia de Entre Ríos ordenó la resitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra Enzo Mariani

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

