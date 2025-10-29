Netflix: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

En un video que circuló en redes, se pude ver a Sofía Gala interpretando a su mamá en la juventud, y a Mica Riera en la piel de Susana Giménez

Moria Casán será interepretada por Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani en la biopic sobre su vida que está grabando Netflix

La serie sobre la vida de Moria Casán es un hecho. Netflix ya está grabando la biopic que seguirá la vida de La One y se conocieron las primeras imágenes. En un video que se hizo viral en redes, se puede ver a Sofía Gala interpretando a su madre, con un parecido impactante.

La escena la completa la actriz Micaela Riera, quien se destacó encarnando a Fabiana Cantilo en la serie sobre Fito Páez, y que esta vez se pone en la piel de otra figura real: Susana Giménez. En la secuencia, se ve a las dos divas en la puerta del Teatro Astral.

Aunque en algún momento se había especulado con la participación de Lali Espósito, las otras dos actrices que finalmente caracterizarán a Casan en diferentes etapas de su vida son Cecilia Roth y Griselda Siciliani . “No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, dijo Sofía Gala a un medio televisivo cuando se confirmó su participación en la serie.

Primeras imágenes del rodaje de la serie de Moria Casán, con Sofía Gala en el papel de la diva. pic.twitter.com/0sqYzDZnrJ

¿Qué se sabe sobre la serie de Moria Casán en Netflix?

A finales de agosto, Netflix compartió en sus redes sociales un video confirmando oficialmente la producción y presentando a las protagonistas. “Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de La One”, anuncia la descripción del video publicado por la plataforma.

En el breve clip, la propia diva aparece con una de sus frases más icónicas: “¿Quiénes son?”. Acto seguido, se revela el elenco que la interpretará. Según adelantaron, la serie recorrerá su historia desde los inicios, pasando por su explosión como figura del espectáculo, hasta su consagración como referente de la cultura popular argentina.

“Pero vengan, mamitas, que somos mujeres del espectáculo, please. Próximamente, la serie sobre mi vida ficcionada, solo en Netflix”, cierra el breve clip con Moria compañada por las actrices.