Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre

La Brigada Ecológica de Rescate Animal de la Policía de Santa Fe intervino ante el hallazgo de un zorro de tres meses, que fue rescatado en un barrio privado

29 de octubre 2025 · 14:48hs
Un cachorro de zorro, de menos de tres meses, fue encontrado este martes por la tarde en un club de campo de Funes. El animal había perdido el rumbo y vecinos de la zona alertaron a las autoridades. La Brigada Ecológica de Rescate Animal pudo salvaguardar al zorro y devolverlo a su hábitat natural.

El hallazgo se dio en el club de campo Haras de Funes, ubicado en la continuidad de Miguel Galindo hacia el sur, a metros de Estancia Damfield, una zona donde predominan los extensos territorios verdes y donde la fauna dominaba la escena antes de la llegada de los emprendimientos privados.

En este contexto, no es extraño encontrarse con animales autóctonos como zorros, pero a los vecinos que denunciaron la presencia del animal les preocupó la corta edad. “Menos de tres meses”, confirmó la jefa de la Brigada Ecológica de Rescate Animal de la Unidad Regional II, Romina Tramontini. El cachorro estaba en buen estado de salud por lo que se presumió que su familia podía estar cerca.

El zorro regresó a su hábitat

La Brigada Ecológica de Rescate Animal rastrilló la zona y se encontró con una zorra adulta “desesperada por su cría y se la dejamos”, reveló Tramontini, que también explicó que a los 90 días los cachorros de esta especie suelen aventurarse si el acompañamiento de ninguno de su grupo para aprender a cazar.

Zorro funes 29.10

Por otro lado, Tramontini contó que los zorros suelen ser animales inofensivos para las personas y hasta suelen correr riesgos ante los perros. “Es más, son bastantes asustadizos. La madre es muy probable que haya visto al cachorro a resguardo y se haya escondido”, agregó la oficial.

En este sentido, la jefa de la unidad ecológica contó que la presencia de este tipo de animales es común en zonas donde antes había humedales y a pocos kilómetros se encuentra la reserva San Jorge. La policía pudo captar imágenes de la madre buscando a su cachorro desesperadamente por las calles del barrio Haras de Funes.

Zorro funes busqueda

Por Martín Stoianovich

