Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

El entrenador casildense consiguió la clasificación a la final gracias a la victoria de Atlético Mineiro ante Independiente del Valle

29 de octubre 2025 · 13:19hs
Jorge Sampaoli llegó a Atlético Mineiro en septiembre.

Foto: AP Photo/Gilson Lobo.

En menos de dos meses, Jorge Sampaoli le cambió la cara a su nuevo equipo y este martes consiguió la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025. Después del triunfo de Atlético Mineiro sobre Independiente del Valle, el exseleccionador de Argentina y Chile quedó a un paso de repetir su última conquista internacional en clubes.

Aunque todavía está peleando para asegurar la permanencia en el campeonato brasileño, el Gallo disputará la segunda definición continental en años consecutivos y la primera en el certamen. En la temporada anterior, Botafogo venció al equipo de Belo Horizonte en la definición de la Copa Libertadores.

El director técnico volvió a Atlético Mineiro a principios de septiembre y sostuvo el camino en la Sudamericana hasta superar a un excampeón. "Hay un gran mérito de los jugadores. Yo le doy crédito a eso, jugaron un gran partido contra un gran rival que ya conoce estos torneos", comentó en la conferencia de prensa luego de la victoria por 3 a 1 en el último encuentro de la serie.

¿Cuántos títulos internacionales ganó Jorge Sampaoli?

El entrenador nacido en Casilda ganó la copa por primera y única vez en 2011. En ese momento dirigía a la Universidad de Chile, uno de los posibles rivales en la próxima final.

A diferencia del formato actual, el torneo de aquel año se definió en dos partidos y los trasandinos dieron la vuelta olímpica de local gracias a un triunfo por 3 a 0 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Previamente, los ecuatorianos habían perdido por la mínima diferencia en su estadio.

>> Leer más: Jorge Sampaoli, reflexivo y a la espera de una oferta: "Las redes sociales son una cloaca social"

Después de la eliminación de Independiente del Valle, Sampaoli recordó aquella conquista y trazó una comparación con la reglamentación que lo llevará a la capital de Paraguay a tratar de quedarse con el título. "La final única está decretada hace un montón de tiempo en todo el mundo y hay que aceptarla. Si usted me da a elegir, me gustaría jugar dos partidos", opinó.

El campeonato obtenido con la U le dio un gran envión a la carrera del casildense. Un año más tarde se convirtió en el DT de la selección de Chile y en 2015 ganó la Copa América, nada menos que ante Argentina.

El romance de Sampaoli y Atlético Mineiro

Desde que inició su segundo ciclo en Minas Gerais, el Zurdo mantiene una racha positiva que no podrá estirar en Asunción, aunque alimenta la confianza de sus jugadores. Desde que regresó al club, Atlético Mineiro nunca perdió de local.

Así como los futbolistas respondieron positivamente, los hinchas del Gallo también cantan a favor de Sampaoli en esta nueva etapa. "Es extraño. En 2020 había pandemia, entonces el equipo jugaba muy bien, pero la gente no podía estar en el estadio", recordó el entrenador.

>> Leer más: Jorge Sampaoli rompió el silencio y eligió al mejor jugador de la historia

Sampaoli reconoció que no tuvo "conexión personal" los simpatizantes debido a las restricciones sanitarias por Covid-19. No obstante, el público dejó en claro que el vínculo se mantuvo a pesar del tiempo y las medidas de prevención contra el coronavirus. Luego del festejo en la cancha, el DT comentó: "Se dio algo muy especial. Una de las cosas por las que estoy en este club es por el pedido de la gente. Me da alegría que mi nombre haya generado tanta repercusión".

En cuanto al invicto en casa, el entrenador espera seguir por ese camino para escalar en la tabla del campeonato brasileño y dejar atrás la irregularidad de un año muy difícil. Finalmente, remarcó: "Creo que hay una energía que hemos recuperado en relación a jugar en este lugar. También tenemos la obligación de recuperarla afuera".

Gimnasia B campeón de la Primera B en el torneo de la Asociación Rosarina de Básquet.

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Con el gol de penal de Di María ante Sarmiento, Central logró el pasaje a la Copa Libertadores.

Por qué Central tuvo mérito como para ganarse un lugar en la Libertadores

Los hinchas de Newells tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

La asamblea de Newells por la memoria y balance del período 2024/2025 por ahora no se hace.

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante

