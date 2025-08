María Becerra habló a corazón abierto: "Tuve mucho miedo de morirme"

Las declaraciones de María Becerra sobre su salud

“Cuando te estás muriendo es tremenda la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Cuando logré salir de eso, vi la vida de una manera completamente diferente. Siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general, aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia. Cuando me sacaron el respirador, valoré algo tan básico como respirar sola”, contó María.

“Me da mucha cosa llorar, contar mis cosas. Me cuesta mucho llorar, me cuesta un montón pedir ayuda también. Yo siempre que resuelvo todo sola… y no tanto desde un lado choto de que yo me creo que puedo, sino desde un lado de que no me gusta molestar a los demás”, sumó la artista.

“No sé si todavía me puedo sentar y hablar de todo lo que me pasó sin que me agarre ansiedad. Tengo varios ataques de ansiedad que son como secuelas que me quedan, porque la verdad de todo lo que me pasó no hice terapia. Tuve mucho miedo y lo sigo teniendo la verdad”, cerró.

Embed - "Tuve mucho miedo de morirme": MARÍA BECERRA ft. Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón #Perros2025

>> Leer más: María Becerra en Rosario: miles de fanáticos hacieron fila desde temprano para ingresar a la ex Rural

La cantante contó que la experiencia la llevó a reforzar su vínculo con Dios y que lo tomó como un mensaje para poner un freno. “A veces estaba tan quemada y consumida por la vorágine que hay cosas que se me pasaban. Poner un parate fue la mejor decisión”, dijo.

En este sentido, las complicaciones de salud hicieron que suspenda y reprograme varios shows el año pasado, y que postergue el lanzamiento de un nuevo álbum.

Ante esto, creó distintos alter egos artísticos para poder expresar otras emociones distintas a la tristeza. En “Ramen para dos”, la canción que lanzó con Paulo Londra, no es María la que habla sino “Shanina”.

“Los personajes sucedieron en un afán de encontrar un escudo, lo que tenía para decir como María era muy triste. Entonces creé estos alter egos para contar otras historias. Me dio tiempo para que María procese sus cosas y con los personajes las canciones empezaron a fluir”, compartió.