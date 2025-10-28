Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Hasta el 31 de diciembre se encuentra prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de ejemplares de surubí en todo el territorio provincial

El gobierno de la provincia de Santa Fe estableció que desde el sábado 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre inclusive, regirá el período de veda para la pesca comercial y deportiva del surubí pintado y del surubí atigrado o rollizo.

Durante este período, se encontrará expresamente prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de ejemplares de estas especies en todo el territorio provincial.

Asimismo, continúan vigentes las restricciones permanentes para otras especies emblemáticas de los ecosistemas acuáticos. En el caso del dorado , solo se permite su pesca en la modalidad deportiva, con devolución obligatoria, conforme a lo establecido por la Ley Nº 12.722. Por su parte, la pesca del pacú y del manguruyú se encuentra prohibida tanto en su modalidad comercial como deportiva de forma permanente, según lo dispuesto por la Resolución Nº 162/05.

Respetar la veda es clave para proteger el ciclo reproductivo de las especies, conservar la biodiversidad, asegurar la continuidad de la actividad pesquera, mantener el equilibrio de los ecosistemas y reafirmar el compromiso del gobierno provincial frente al cambio climático.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recuerda la importancia de respetar estas normativas para garantizar la conservación de nuestras especies nativas y promover un manejo responsable de los recursos naturales. El Gobierno provincial, con esta medida, reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y por eso solicita la colaboración de toda la ciudadanía, especialmente de quienes desarrollan actividades vinculadas a la pesca, para preservar la biodiversidad de los ríos.