El Teatro El Círculo apuesta a dos producciones propias para vacaciones de invierno

Junto al Estudio de Comedia Musical se presentarán dos funciones de “Peter Pan” y una de “Romeo y Julieta”. Propuestas para todas las edades y toda la familia

"Peter Pan" es una de las propuestas del Teatro El Círculo para las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno están a pleno y Rosario lo sabe. Distintos espacios culturales de la ciudad ofrecen programación especial para las dos semanas del receso. El Teatro El Círculo (Laprida 1223), junto al Estudio de Comedias Musicales, pondrá en escena dos musicales de producción propia: “Peter Pan”, que se podrá ver el 13 y 16 de julio, a las 15.30, y “Romeo y Julieta”, con una única función el 17 de julio, también a las 15.30.

“Lo que pensamos al encarar esta temporada fue abarcar el rango completo de edades, desde niños a adolescentes. Estamos muy convencidos de la importancia de ir al teatro, de poder desconectarse y tener la experiencia del vivo; de poder abrir la posibilidad de que chicos de todas las edades se contagien de todo el entusiasmo y el amor que tienen los jóvenes que integran los elencos, y así acercar más gente al arte. Ese fue nuestro principal objetivo al decidir por qué estas dos obras: poder ofrecer a Rosario, desde el Teatro El Círculo y el Estudio de Comedias Musicales, una cartelera lo más abarcativa e interesante para todos”, contó a La Capital Luciana González Pozzi, directora de “Romeo y Julieta” y de la sede Fisherton House del Estudio.

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“Peter Pan” (de James Mathew Barrie, con versión de Marisé Monteiro) está dirigida por Nora González Pozzi, fundadora y directora de la ECM. Pensada para las infancias y toda la familia, recupera el reconocido universo mágico de “Campanita, Peter Pan, la dulce Wendy y sus hermanitos”.

El elenco está compuesto por alumnos y profesores del Estudio, con la participación especial de Franco Perozzi en el rol de Garfio. “Una puesta en escena con hermosas y pegadizas canciones, bellas coreografías, un cuidado y colorido vestuario y los personajes más queridos por los niños de todas las edades”, que es además un clásico de El Círculo para el receso invernal.

Por su parte, “Romeo y Julieta” es una versión libre realizada por la propia Luciana del clásico de Shakespeare, estrenada en 2014 y con varias temporadas exitosas desde entonces. El elenco en este caso es de ECM House. La música original es de Agustín Ronsvalle y Delfina Beltramone, quien sumó nuevas canciones a esta versión. Delfina, hija de Luciana y nieta de Nora, es la tercera generación del Estudio, que lleva más de treinta años formando artistas en la ciudad. Además de tener su carrera solista como música, fue la primera Julieta en escena y doce años después vuelve como asistente de dirección, directora vocal y compositora.

Esta propuesta se centra en el público preadolescente y adolescente, un grupo etario para el cual no abundan las propuestas teatrales en vacaciones. “Para nosotros es un gran desafío. Hicimos la apuesta de convocar a un público que quizás no está acostumbrado a consumir este tipo de espectáculos, a ir al Teatro El Círculo a ver una obra como ‘Romeo y Julieta’ en formato musical, en la que van a ver sobre el escenario a chicos prácticamente de su edad”, detalló Luciana.

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En este sentido, aseguró que no hay que subestimar a los adolescentes ni suponer que sólo están interesados en pantallas y contenidos fáciles. “Yo trabajo mucho con chicos de esa edad y es impresionante vivir estos procesos con ellos, ver la avidez que tienen de cosas que lo saquen de lo fácil, del streaming y los celulares”, compartió González Pozzi.

De manera similar, la docente afirmó que, contrario a los prejuicios, los chicos muestran curiosidad, atención y respeto como espectadores. En algunos casos, presenciar las obras despierta la chispa propia del impulso artístico, generando un círculo virtuoso.

“Quizás es difícil llevarlos al teatro, pero cuando van se enamoran. Hay un montón de chicos que después de cada temporada, después de cada función, vienen y te dicen: ‘Yo quiero empezar’. Ver el arte vivo, ver teatro en vivo, despierta en los chicos y también en los adultos, vocaciones que hasta ese momento no conocían”, dijo Luciana.

Esta experiencia se ratifica por ejemplo en el ciclo “Hoy tenemos función”, que lleva adelante el Teatro El Círculo y que anualmente convoca a escuelas secundarias a ver distintas propuestas de la emblemática sala.

“Se enganchan mucho con esta historia tan hermosa y tan emblemática, con un mensaje tan importante para todas las épocas como es no al odio”, apuntó González Pozzi en relación específica a “Romeo y Julieta”, un clásico que además habilita interés por la lectura y los clásicos del teatro.

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Treinta años de trabajo en Rosario

El Estudio de Comedias Musicales de El Círculo reafirma con esta apuesta el compromiso sostenido con la cultura local, generando espacios de formación, pero también de encuentro y contención para chicos de diversas edades.

“Tratamos de darle espacio a todos, porque no todos van porque quieren ser artistas. Hay mucha gente que lo tiene como un disfrute, otros que lo hacen para poder vencer la timidez. Y hay lugar para todos. El clima que se vive y la armonía con la que se trabaja es un placer para todos los que formamos parte”, subrayó Luciana. Es así que en ECM House no sólo hay talleres de comedia musical, sino que también hay áreas de formación musical (a cargo de Delfina Beltramone), de artes plásticas (de la mano de la escenógrafa Flavia Conti) y de teatro (coordinado por Juan Nemirovsky).

“Lo más importante es acercarse al teatro, disfrutar del vivo, contagiarse de las ganas de hacer arte. Tanto ‘Peter Pan’ como ‘Romeo y Julieta’ son dos obras montadas especialmente para estas vacaciones, con mucho amor y con unos elencos muy jóvenes”, cerró.