Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

El detenido había ingresado a Argentina el 8 de julio. La Justicia estadounidense pidió su arresto por la compra de 10 kg de cocaína en el estado de Illinois

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en un hotel de Puerto Madero a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias . El ciudadano mexicano de 48 años tenía un pedido de captura vigente en Estados Unidos , donde lo identificaron como parte de una operación narco .

La causa se basa en la compra de aproximadamente diez kilogramos de cocaína por un valor cercano a los 285.000 dólares en el estado de Illinois durante septiembre de 2016 . El acusado había accedido a un régimen de arresto domiciliario, pero incumplió la medida y se fugó un año después.

La investigación local se inició a partir de una notificación roja de Interpol emitida por la Oficina Central Nacional (OCN) en Washington, mediante la cual se solicitó la detención preventiva con fines de extradición. De acuerdo con la documentación judicial, el requerido está acusado de haber adquirido las drogas y huir cuando permanecía bajo un beneficio constitucional.

En el trámite intervino el Juzgado Federal 5, a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti. En tanto, el personal de la PFA desarrolló diversas tareas de inteligencia criminal que permitieron establecer, con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que el fugitivo había ingresado a nuestro país el pasado 8 de julio procedente de México y, posteriormente, localizarlo en un reconocido hotel del barrio porteño de Puerto Madero.

Acorraldo en un hotel

Como resultado de las tareas investigativas y de las evidencias obtenidas, la Justicia autorizó a los efectivos federales a montar un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento. Al cabo de algunas horas, los uniformados lograron identificarlo y lo arrestaron en el lobby del alojamiento ubicado sobre avenida Macacha Güemes al 300.

Aguirre Covarrubias quedó a disposición de las autoridades argentinas. Mientras tanto, comenzó el proceso de extradición requerido por Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.