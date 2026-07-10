La Capital | La Región | Santa Fe

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

En San Jerónimo Norte no es extraño toparse con una bandera de Suiza o recuerdos de los Alpes, pero a la hora del fútbol lo tienen claro: es argentino

10 de julio 2026 · 18:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
En San Jerónimo Norte se desarrolla la fiesta del folclore suizo de Santa Fe

En San Jerónimo Norte se desarrolla la fiesta del folclore suizo de Santa Fe

Aunque flamee la bandera helvética y los vecinos luchen por mantener costumbres arraigadas al país de Europa, en San Jerónimo Norte, localidad del centro de Santa Fe, el choque entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no presenta divisiones en la ciudad: primero, la albiceleste.

La ciudad del centro de Santa Fe apenas supera los 7 mil habitantes y lejos está de ser el pueblo que los inmigrantes suizos fundaron el 15 de agosto de 1858. Pero sigue manteniendo la impronta que impusieron Bartolomé Blatter, Ignacio Falchini, Pedro Perrig, Ignacio Heimo y Luis Hug, los primeros pobladores del lugar que atrajeron a sus pares suizos emigrados del cantón del Valais. Más tarde llegarían alemanes, franceses, italianos y españoles, pero la bandera roja con la cruz blanca perdura en el tiempo.

Este sábado, a las 22, cuando el árbitro portugués Joao Pinheiro dé inicio al juego entre la selección argentina y su par de Suiza, en San Jerónimo Norte dejarán la historia, costumbre y cada detalle de los cantones y esperan que Lionel Messi y compañía puedan mantener intacta la ilusión de los hinchas argentinos.

“No habrá celebración si pasa Suiza. Muchos son descendientes, pero el fútbol es argentino”, afirmó a La Capital, Cristián Pioli, parte de la comisión directiva de la Asociación Suiza de San Jerónimo Norte

Un cantón en Santa Fe

La Confederación Suiza, conocida como Suiza, es un país sin salida al mar y conformado por 26 cantones, territorios muy pequeños, que unidos forman el Estado federal. A estos se les podría sumar San Jerónimo Norte, porque las tradiciones helvéticas se conservan aún hoy en esa ciudad de Santa Fe.

>> Leer más: Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Pueblo hasta 2018, el nombre de San Jerónimo Norte nace en 1914 ya que está ubicada justo por encima de San Jerónimo del Sauce. Fue una de las principales colonias agrícolas de la provincia en el siglo XIX. A partir de allí su crecimiento. “Seguimos siendo la mayoría descendientes de suizos y mantenemos las costumbres”, dijo Pioli.

Prueba de ello son las fiestas alegóricas que celebran cada año, como la Fiesta Nacional del 1º de Agosto, fecha de la creación del estado de Suiza (ese mismo día, pero de 1291) y la Fiesta Provincial y Nacional de Folclore Suizo, que se desarrolla en junio.

Pioli destacó que San Jerónimo Norte conserva “la limpieza y el orden” de Suiza a tal punto que son reconocidos por los helvéticos que visitan la ciudad. “Logramos con el tiempo hacer amistades. Nosotros vamos y ellos nos visitan”, destacó el integrante de la Asociación Suiza. Desde 2015, la localidad santafesina está hermanada con la ciudad Brig-Glis, en el sur del país europeo.

“Cuando nos visitan se encuentran con vecinos con apellidos típicos de Suiza o identificaciones de su país, como la tradición de llamar a los comercios con el apellido del dueño”, explicó.

>> Leer más: Dibu Martínez pide a los hinchas que le tengan fe: "Ya va a llegar mi momento"

A los nacidos en San Jerónimo Norte se los conoce popularmente como valesanos, ya que en primera instancia su zona fue conocida como Colonia Valesana debido a que sus primeros integrantes llegaron del cantón de Valais.

La bandera suiza, pero la camiseta argentina

La camiseta de Argentina, puesta”, resumió en una breve comunicación con La Capital, Juli Yosse, presidenta de la Asociación Suiza de San Jerónimo Norte. Los antepasados y las tradiciones quedarán de lado mientras los de Scaloni vayan en busca del pase a la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Para Pioli son “sentimientos encontrados” porque San Jerónimo Norte intenta mantener la cultura suiza y el mundial los encontró con este cruce. Sin embargo, no habrá dudas: “Los suizos irán por Suiza, los argentinos por Argentina”.

La familia de Pioli tiene integrantes con doble ciudadanía, en cada rincón hay una referencia a Suiza y hay contacto permanente con amigos en Europa, pero la bandera argentina está por delante. “Sabemos que será un encuentro muy lindo y emotivo para nosotros. Sabemos lo que Suiza quiere lograr, pero vamos a alentar por Argentina”, remarcó Pioli.

Argentina, Suiza, Di María y el furor de la Scaloneta

El 1º de julio de 2014, Argentina y Suiza disputaron uno de los choques los octavos de final del Mundial de Brasil. Ese día, Ángel Di María definiría de manera exquisita para darle el pase a la siguiente ronda en los últimos minutos del tiempo suplementario. “Ellos se acuerdan y conocen bien a Di María. Se ríen. Son muy respetuosos”, dijo Pioli, pero destacó que los suizos no siguen el fútbol con la pasión argentina.

De todos modos, remarcó que las expectativas por el encuentro de este sábado son mayores a las de 2014: “Esta selección tiene otra llegada a la gente”.

>> Leer más: El goleador no juega ante Argentina: se confirmó la baja de un jugador de Suiza

En la previa al partido, al valesano lo llamaron desde Suiza para contar la historia de su ciudad. “Ellos saben que vamos a alentar por Argentina, sabiendo que tenemos el corazón también en Suiza, que estamos contentos de que hayan llegado también esta instancia”, contó.

De todas formas, Pioli planteó que el fútbol se vive muy distinto en ambos países. Mientras en Argentina la pasión domina las tribunas y canchas, en Suiza aman el deporte, “pero lo viven de otra manera” y puso en valor “la infraestructura de sus academias” que le permite formar jugadores “completos”.

No caben dudas que el partido de este sábado no será fácil para Argentina. Suiza se presenta como un duro escollo que será una prueba de fuego para los de Scaloni. Y en San Jerónimo Norte habrá alegría o tristeza en caso de derrota, pero también tienen la posibilidad de hacer el duelo y seguir apoyando a la selección de sus fundadores.

Noticias relacionadas
Polémica. Ahora las licencias médicas deben ajustarse a una tabla oficial.

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro resaltó que la declaración de la Independencia representó “un acto de tremenda valentía” de los congresales de 1816. 

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron un encuentro de trabajo en la Casa Rosada para avanzar sobre temas de gestión. 

Pullaro abrió la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron un encuentro de trabajo en la Casa Rosada para avanzar sobre temas de gestión. 

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

Ver comentarios

Las más leídas

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Lo último

España le ganó a Bélgica, se metió a las semifinales y enfrentará a Francia

España le ganó a Bélgica, se metió a las semifinales y enfrentará a Francia

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

En la provincia se registraron 79 homicidios, 47 de ellos en el departamento Rosario. Un alto porcentaje fue con armas de fuego y en la vía pública

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Policiales

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Pullaro calificó como muy buena la relación que mantiene con el gobierno de Milei
Política

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Ovación
Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: Los perdedores siempre van a llorar
Ovación

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Policiales
Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

La Ciudad
Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial
La Ciudad

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada
Policiales

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo
Tecnología

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
La Ciudad

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia
Salud

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista
Política

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista