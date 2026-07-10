Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

En San Jerónimo Norte no es extraño toparse con una bandera de Suiza o recuerdos de los Alpes, pero a la hora del fútbol lo tienen claro: es argentino

Aunque flamee la bandera helvética y los vecinos luchen por mantener costumbres arraigadas al país de Europa, en San Jerónimo Norte, localidad del centro de Santa Fe , el choque entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no presenta divisiones en la ciudad: primero, la albiceleste .

La ciudad del centro de Santa Fe apenas supera los 7 mil habitantes y lejos está de ser el pueblo que los inmigrantes suizos fundaron el 15 de agosto de 1858. Pero sigue manteniendo la impronta que impusieron Bartolomé Blatter, Ignacio Falchini, Pedro Perrig, Ignacio Heimo y Luis Hug , los primeros pobladores del lugar que atrajeron a sus pares suizos emigrados del cantón del Valais . Más tarde llegarían alemanes, franceses, italianos y españoles, pero la bandera roja con la cruz blanca perdura en el tiempo.

Este sábado, a las 22, cuando el árbitro portugués Joao Pinheiro dé inicio al juego entre la selección argentina y su par de Suiza, en San Jerónimo Norte dejarán la historia, costumbre y cada detalle de los cantones y esperan que Lionel Messi y compañía puedan mantener intacta la ilusión de los hinchas argentinos.

“No habrá celebración si pasa Suiza. Muchos son descendientes, pero el fútbol es argentino” , afirmó a La Capital , Cristián Pioli, parte de la comisión directiva de la Asociación Suiza de San Jerónimo Norte

Un cantón en Santa Fe

La Confederación Suiza, conocida como Suiza, es un país sin salida al mar y conformado por 26 cantones, territorios muy pequeños, que unidos forman el Estado federal. A estos se les podría sumar San Jerónimo Norte, porque las tradiciones helvéticas se conservan aún hoy en esa ciudad de Santa Fe.

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Pueblo hasta 2018, el nombre de San Jerónimo Norte nace en 1914 ya que está ubicada justo por encima de San Jerónimo del Sauce. Fue una de las principales colonias agrícolas de la provincia en el siglo XIX. A partir de allí su crecimiento. “Seguimos siendo la mayoría descendientes de suizos y mantenemos las costumbres”, dijo Pioli.

Prueba de ello son las fiestas alegóricas que celebran cada año, como la Fiesta Nacional del 1º de Agosto, fecha de la creación del estado de Suiza (ese mismo día, pero de 1291) y la Fiesta Provincial y Nacional de Folclore Suizo, que se desarrolla en junio.

Pioli destacó que San Jerónimo Norte conserva “la limpieza y el orden” de Suiza a tal punto que son reconocidos por los helvéticos que visitan la ciudad. “Logramos con el tiempo hacer amistades. Nosotros vamos y ellos nos visitan”, destacó el integrante de la Asociación Suiza. Desde 2015, la localidad santafesina está hermanada con la ciudad Brig-Glis, en el sur del país europeo.

“Cuando nos visitan se encuentran con vecinos con apellidos típicos de Suiza o identificaciones de su país, como la tradición de llamar a los comercios con el apellido del dueño”, explicó.

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A los nacidos en San Jerónimo Norte se los conoce popularmente como valesanos, ya que en primera instancia su zona fue conocida como Colonia Valesana debido a que sus primeros integrantes llegaron del cantón de Valais.

La bandera suiza, pero la camiseta argentina

“La camiseta de Argentina, puesta”, resumió en una breve comunicación con La Capital, Juli Yosse, presidenta de la Asociación Suiza de San Jerónimo Norte. Los antepasados y las tradiciones quedarán de lado mientras los de Scaloni vayan en busca del pase a la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Para Pioli son “sentimientos encontrados” porque San Jerónimo Norte intenta mantener la cultura suiza y el mundial los encontró con este cruce. Sin embargo, no habrá dudas: “Los suizos irán por Suiza, los argentinos por Argentina”.

La familia de Pioli tiene integrantes con doble ciudadanía, en cada rincón hay una referencia a Suiza y hay contacto permanente con amigos en Europa, pero la bandera argentina está por delante. “Sabemos que será un encuentro muy lindo y emotivo para nosotros. Sabemos lo que Suiza quiere lograr, pero vamos a alentar por Argentina”, remarcó Pioli.

Argentina, Suiza, Di María y el furor de la Scaloneta

El 1º de julio de 2014, Argentina y Suiza disputaron uno de los choques los octavos de final del Mundial de Brasil. Ese día, Ángel Di María definiría de manera exquisita para darle el pase a la siguiente ronda en los últimos minutos del tiempo suplementario. “Ellos se acuerdan y conocen bien a Di María. Se ríen. Son muy respetuosos”, dijo Pioli, pero destacó que los suizos no siguen el fútbol con la pasión argentina.

De todos modos, remarcó que las expectativas por el encuentro de este sábado son mayores a las de 2014: “Esta selección tiene otra llegada a la gente”.

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En la previa al partido, al valesano lo llamaron desde Suiza para contar la historia de su ciudad. “Ellos saben que vamos a alentar por Argentina, sabiendo que tenemos el corazón también en Suiza, que estamos contentos de que hayan llegado también esta instancia”, contó.

De todas formas, Pioli planteó que el fútbol se vive muy distinto en ambos países. Mientras en Argentina la pasión domina las tribunas y canchas, en Suiza aman el deporte, “pero lo viven de otra manera” y puso en valor “la infraestructura de sus academias” que le permite formar jugadores “completos”.

No caben dudas que el partido de este sábado no será fácil para Argentina. Suiza se presenta como un duro escollo que será una prueba de fuego para los de Scaloni. Y en San Jerónimo Norte habrá alegría o tristeza en caso de derrota, pero también tienen la posibilidad de hacer el duelo y seguir apoyando a la selección de sus fundadores.