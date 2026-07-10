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Un hincha de Noruega se volvió viral por no sumarse al "remo" de festejo: el particular motivo

Mientras todos celebran los triunfos de la selección con el tradicional festejo, un hombre permanece inmóvil en la tribuna. Tras volverse viral, explicó por qué se niega a participar

10 de julio 2026 · 12:30hs
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Un noruego se niega a hacder el remo vikingo

Un noruego se niega a hacder el "remo vikingo"

En el medio del Mundial ya es costumbre que cada selección tenga sus propios festejos a la hora de celebrar un triunfo. No solo sus canciones suenan en el estadio cuando ganan un partido, sino que además cada país tiene una forma particular de celebrar. Uno de los casos más virales es el de la selección de Noruega.

Cada vez que gana la selección del goleador Haaland, los jugadores e hinchas realizan el característico “remo vikingo”: con remos imaginarios, se balancean hacia atrás y hacia adelante de manera sincronizada mientras corean “¡Ro!”. Sin embargo, entre tantos noruegos haciendo este festejo, hubo un hincha que llamó la atención. Mientras todos remaban al unísono, él permanecía quieto y no se sumaba a la celebración. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó teorías entre los usuarios sobre el motivo de su actitud.

Fue así como el canal de televisión Sky News logró encontrar al hincha viral y le preguntó por qué no participaba del festejo. Su respuesta tiene que ver con una idea históricamente incorrecta.

>>Leer más: Erling Haaland, un vikingo nacido en Inglaterra con una dieta sorprendente

De qué se trata el "remo vinkingo"

El “remo vikingo” se volvió viral porque la selección de Noruega lo realiza cada vez que gana un partido. El festejo consiste en simular que reman de manera sincronizada con remos imaginarios mientras corean el característico “¡Ror!”.

Los vikingos habitaron Escandinavia —la región que actualmente ocupan Noruega— y fueron protagonistas de una de las épocas más importantes de la historia del norte de Europa, entre los siglos VIII y XI. Aunque suelen ser recordados por sus expediciones y conquistas, también fueron grandes navegantes que exploraron nuevas rutas.

En ese sentido, Ole Frøystad, el hincha que impulsó este festejo comentó a la BBC: "Esto es de hace mucho tiempo. Hace como 1.000 años, los vikingos remaban duro justo antes de entrar en batalla. Y eso es lo que estamos haciendo en la cancha: nos alistamos parra entrar en batalla".

>>Leer más: A un jugador inglés le dieron dos fechas y no podrá estar en semifinales

El noruego que no se sumó al festejo

El canal de televisión Sky News encontró al hincha que se había vuelto viral y lo entrevistó en su casa. Con dos remos colgados de fondo y vestido con la camiseta de la selección, explicó por qué se niega a sumarse al tradicional festejo.

“Es muy sencillo. Los vikingos no remaban en el Atlántico, sino que navegaban. Es una celebración históricamente imprecisa. Estoy muy contento de que mi mensaje haya tenido eco para corregir ese error. Seguiré apoyando a Noruega, pero nunca voy a remar, ni siquiera si somos campeones”, afirmó.

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