La Capital | Zoom | Disco

Llegó "Foreign Tongues", el nuevo disco de los Rolling Stones: análisis canción por canción

Con producción de Andrew Watt, el nuevo material cuenta con 14 tracks y una catarata de ilustres invitados, entre los que se destacan Paul McCartney y Robert Smith (The Cure).

Juan Cruz Revello

Por Juan Cruz Revello

10 de julio 2026 · 12:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El nuevo disco de los Rolling Stones Foreign Tongues cuenta con el arte de tapa de Nathaniel Mary Quinn

El nuevo disco de los Rolling Stones "Foreign Tongues" cuenta con el arte de tapa de Nathaniel Mary Quinn

Parece mentira que estemos hablando del estreno de un disco de los Rolling Stones en el año 2026, con canciones nuevas y un productor de 35 años. Sin embargo, los viejos muchachos parece que no quieren parar y apenas tres años después del lanzamiento de “Hackney Diamonds”, publicaron “Foreign Tongues”.

Estas lenguas extranjeras aparecen en un contexto donde las pautas de consumo están demasiado alteradas, donde todo es mucho, donde la información y el mega consumo se exacerban en paralelo al carácter efímero y efectista de las cosas: comprar por impulso y que dure poco, y hacer lo mismo o similar la semana próxima. Entonces, ¿cómo hacer para que un material musical nuevo de una banda con integrantes que superan los 80 años tenga el protagonismo que se merece? Como toda la vida, con marketing y publicidad.

Los Stones inventaron todo y también se adaptaron, y en ese proceso hace meses que todas las semanas surgía una novedad sobre la banda. Primero aparecieron como los The Cockroaches –un viejo nombre que usaron en los 70, para presentarse de sorpresa en el bar Mocambo, de Toronto, Canadá- haciendo “Rough and Twisted", editado en formato vinilo sólo en algunos países con muy pocas copias, y que tardó en aparecer en plataformas digitales. Después se sucedieron campañas de piezas gráficas en diferentes capitales del mundo, con el por entonces supuesto en ese momento nombre del disco. También se fue revelando, por partes, el “polémico” arte de tapa, obra del artista Nathaniel Mary Quinn.

>> Leer más: Los Rolling Stones anunciaron un nuevo disco y consolidan más de seis décadas de historia

Luego apareció el rumor de invitados, después más singles, cuchicheos de posible gira, reels, entrevistas, futuras ediciones vinculadas al mundial de fútbol y hasta una alianza con Marvel, posicionando a los Stones como los superhéroes de la expectativa y la exposición. Incluso apenas unas horas antes de que se publique “Foreign Tongues” completo, se anunció que los Rolling Stones llegaban a la plataforma Roblox, con un juego que recorre sus 60 años de historia. Un despliegue monumental en la industria del entretenimiento, que los tiene como protagonistas una vez más, aun siendo octogenarios y tocando rock and roll.

¿Y la música? La música está cuidada. Sin buenas canciones, todo lo demás no se puede sostener en el tiempo. Y “Foreign Tongues” tiene buenas canciones. Además, a contramano de la tendencia de consumo efímero, es un disco que invita a escucharlo una y otra vez, y las sensaciones van cambiando. Absolutamente superior a “Hackney Diamonds”, su antecesor, también este disco tal vez sea el más “negro” de los Stones desde el lado b de “Tattoo You” (1981): detrás de las capas de sonido hay mucho soul, R&B, góspel y original blues. Pero, cuidado: le pasaron una gamuza con cera para cubrir imperfecciones y arañazos en el piso de madera.

Este rol en teoría lo ocupa Andrew Watt, el productor, que no es una figura que solamente acompaña. Aparece como autor junto a Jagger y Richards de dos canciones, y toca en trece de catorce. Pero digo en teoría porque Watt también es productor de “The Boys of Dungeon Lane”, el reciente disco nuevo de Paul McCartney, que no suena lustrado. Entonces, o es decisión de los Stones, o el bueno de Andrew sabe perfectamente qué sacarle a cada artista que produce para que funcione bien.

>> Leer más: Rolling Stones: los rumores de una vuelta a la Argentina y la esperanza de eternidad

“Foreign Tongues” funciona bien. La voz de Jagger suena increíble y muy versátil, a punto de cumplir 83 años (el próximo 26 de julio). Entre todos los invitados se destaca Steve Winwood, miembro de la vieja guardia londinense de los 60 y 70 (Spencer Davis Group, Traffic, y Blind Faith), que aparece casi como un miembro estable, participando en todas nueve de las catorce canciones.

El nuevo disco de los Rolling Stones, canción por canción

"Rough And Twisted": tiene el piano de Ben Waters, músico que fue cercano a Ian 'Stu' Stewart, parte fundacional de la banda, el sexto Stone durante muchísimo tiempo, fallecido en el año 1985. Waters ayuda a imprimir en esta canción el espíritu primario de los Rolling. Acá se escuchan esos nenes que amaban a Robert Johnson y a Chuck Berry. Es una canción genuina, de pureza rockera en el plano del blues.

"In The Stars": tiene órgano de Bentmon Tench, histórico músico de Tom Petty y los Heartbreakers. Fue uno de los adelantos, con un riff efectivo y pegadizo, marca registrada de la dupla Richards/Wood.

"Jealous Lover": emociona escuchar las variantes vocales de Mick Jagger. Ese falsete oriundo de canciones como "Worried About you" y "Tops" (de “Tattoo You”) o "Emotional Rescue" (del disco homónimo) resultaría imposible de imaginar en el año 2026. A eso hay que sumarle el cambio a los graves, que hacen temblar las paredes. Es una pieza de los Stones negros, amantes del soul y el R&B, con un estribillo sensacional. Una de las joyitas del disco, con un Darryl Jones imbatible en bajo, dejando huella propia. Tiene video, con actuación de la argentina Anya Taylor-Joy.

>> Leer más: Se cumplen 60 años de la edición del primer disco de los Rolling Stones

“Mr Charm”: Este es para rockanrolear, así, a lo argentino. Algo como la “She’s So Cold” del siglo XXI. La voz de apoyo que banca a Jagger es de Naarai Jacobs, que cuando se publicó el disco tenía solo 3000 seguidores en Instagram y casi no aparecía en Google.

"Divine Intervention": Robert Smith en guitarra eléctrica. El audio de la bata de Steve Jordan muestra su marca registrada. No tan ortodoxo –sobre todo, por el estribillo- como la canción que abre el disco ni como “Mr Charm”, pero en sintonía con los Stones más rockanroleros. El final, con los vientos y las guitarras al palo, recuerdan a la etapa entre “Exile on Main St.” y “Goats Head Soup”, pero intervenida con las vocales de “Voodoo Lounge” y “Bridges to Babylon”. Temazo.

“Ringing Hollow”: es donde más se siente el acompañamiento vocal de Keith Richards. Una pieza de folk/country rock bien al estilo Stones, en sintonía con “Dead Flowers”, “Far Away Eyes” e “Indian Girl”.

“Never Wanna Lose You”: la más y la menos olvidable a la vez, para bailar hasta el cansancio. Tiene algo que la destaca y que a la vez no es nada de otro mundo. La voz de Jagger rabioso y enojado, otro punto alto. Disco dancing, con Robert Smith (en coros y sintetizadores) y Bruno Mars (en cencerro) como invitados.

“Hit Me In The Head”: tiene la batería de Charlie Watts. Acá están los cuatro guerreros del apocalipsis juntos otra vez. Una canción densa, un rock oscuro con tintes punks.

>> Leer más: Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

“You Know I'm No Good” (cover de Amy Winehouse): una joya sin dudas. La banda que construyó, hizo, relató, graficó, escribió, estereotipó y sostuvo la historia de la cultura pop contemporánea, interpretando a una de las últimas artistas populares que dio el Reino Unido para el mundo. Chapeau, Stones, haciendo esta bellísima versión de una hermosa canción de Winehouse. Y allí van los barcos sobre el Rin o el Mississippi o el Paraná. También se curten los campos de algodón y de soja. Y se caminan las urbes de edificios y bares rancios del mundo. Esta versión, como la canción, es tan urbana como rural y le escupe a la cara a los conservatorios advenedizos de marcos teóricos (también a bandas de covers) sobre cómo se debe hacer temblar el alma y sentir la música.

“Some Of Us”: la primera con Keith Richards en la voz principal. Estremece el modo de comunicar, con tono de crápula y pirata. Queda autorizado a entrar en el gran salón de los baladistas absolutos. Richards canta, o dice, muy lindo. También aparece otra vez Benmont Tench y además, hay un solo de guitarra breve pero bellísimo. Es una canción épica.

“Covered In You”: Paul McCartney vuelve al bajo y se nota más su participación que en “Bite my Head Off”, su anterior colaboración con la banda. Matt Clifford –tecladista estable desde hace más de tres décadas- aparece como compositor. Es una canción destacada.

“Side Effects”: las guitarras y los coros en esta canción funcionan a la perfección. La música es como para acompañar a una revuelta callejera o salir a la ruta a todo lo que da. Adrenalina pura.

“Back in Your Life”: parece una canción más, solamente una balada linda, hasta aproximadamente a los tres minutos aparecen los coros de Naarai Jacobs y Porcha Clay, y a los cuatro un “Come on, Ronnie”. Una arenga de Jagger sobre un solo de Wood, que después se convierte en una guitarra triunfal que dura hasta el final del tema. Estremecedor, con Jagger cantando entre vientos souleros. Otro temazo.

“Beautiful Delilah”: canción de Chuck Berry que los Stones la tocaban en los 60. Hay un registro oficial hermoso en el disco “On Air”, que recopila grabaciones en vivo y de estudio de la banda transmitidas por la BBC en 1963-1965. Acá está grabada en estudio a dos voces y dos guitarras (Jagger y Richards), y la percusión la toca Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

“Bad Luck Hideaway” (Bonus Track): en principio, solo disponible en iTunes. Parte de esta canción se grabó en el British Grove, estudio propiedad de Mark Knopfler (Dire Straits), en la época en la que los Stones grabaron sesiones de su disco “Blue & Lonesome” (2016). Por eso acá también toca Charlie Watts. Es un tema con aura, ya que varios de los equipos que se utilizan para grabar en ese estudio pertenecieron a George Harrison. Jagger y Richards se reparten las estrofas a cantar y resulta hermoso.

Noticias relacionadas
Un noruego se niega a hacder el remo vikingo

Un hincha de Noruega se volvió viral por no sumarse al "remo" de festejo: el particular motivo

María Becerra despidió a Sol Varacalli, la joven de 28 años a la que había ayudado a pagar su tratamiento contra el cáncer

María Becerra publicó un sentido mensaje tras la muerte de una fanática

La hija de Ricardo Fort habla sin rodeos sobre su padre

Martita Fort reveló que Ricardo Fort "siempre fue gay" y contó que "no había nada que ocultar"

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, Hip Hop y Topa

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa

Ver comentarios

Las más leídas

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Lo último

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato del joven oriundo de Capitán Bermúdez, en un presunto conflicto ligado al narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Ovación
Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine
Ovación

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Policiales
Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo
Tecnología

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
La Ciudad

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección
Policiales

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio
La Ciudad

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos