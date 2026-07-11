El tiempo en Rosario: llega un nuevo pulso frío, pero asoman temperaturas primaverales El fin de semana largo cierra con bajos registros térmicos, pero las condiciones cambiarán drásticamente con el correr de las jornadas 11 de julio 2026 · 19:07hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Las temperaturas bajarán este domingo, pero luego el tiempo comenzará a cambiar notoriamente.

Las condiciones climáticas en Rosario tendrán modificaciones muy marcadas en los próximos días. El tiempo será invernal este domingo, pero con el correr de las jornadas se volverá casi primaveral, con temperaturas máximas que llegarán a los 25 grados y una humedad que dominará el ambiente.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo sin nubes, pero con un descenso en los termómetros. La temperatura mínima será de 6º y la máxima no pasará de 14º.

Con el correr de los días, el tiempo en la ciudad cambiará por completo. Las temperaturas irán subiendo gradualmente el lunes (mínima 5º, máxima 17º) y el martes (mínima 8º, máxima 19º) hasta llegar al miércoles, día para el que se esperan 9º de mínima y 20º de máxima.

El jueves y el viernes, los registros serán primaverales, con temperaturas mínimas de entre 14 y 15 grados y máximas que llegarán hasta los 25º. De todos modos, cabe aclarar que la humedad dominará las jornadas y que hay posibilidad de lluvias hacia el final de la semana. No se descarta que, tras la probable inestabilidad, se dé una nueva corrección a la baja en los termómetros.