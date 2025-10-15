La Capital | Zoom | tango

"El tango lo hizo otra vez", el clásico de Contrastango va a Contraviento

El grupo del género clásico nacional llega al centro cultural de Rodríguez 721 para su espectáculo de música y relatos

15 de octubre 2025 · 11:37hs
Contrastango en Contraviento para una noche de tango

Contrastango en Contraviento para una noche de tango

En el marco de los ciclos de música, el Centro Cultural Contraviento presenta a Contrastango en "El tango lo hizo otra vez", un espectáculo musical y de relatos del clásico género nacional.

Contrastango es una formación musical que hace diferencias en los contrastes, enfrenta pentagramas y contrapone estilos. La agrupación nació “buscándose hasta encontrarse”, para volver a perderse en los misterios insondables de Gardel, Pichuco, Piazzolla, Eladia Blázquez, Enrique Cadícamo, Homero Manzi, María Elena Walsh, Héctor Stamponi, Horacio Ferrer y Chico Novarro.

Será el sábado 18 de octubre a las 21 en el salón auditorio de Rodríguez 721. Entradas limitadas disponibles en: entradasccc.com.ar

Contraviento y el tango

Desde el 2012, Contrastango ha grabado dos discos y transitado diversos escenarios, nacionales e internacionales. Lo integran María Herminia Grande y Javier Migled en voces, Nicolás Polichiso en guitarra y arreglos, Diego Saavedra en bandoneón y arreglos, Domingo Porta en contrabajo y Marcos Pereyra en relatos.

El Centro Cultural Contraviento (@cccontraviento) es un espacio que inauguró en 2024 pensado como nuevo modelo de exposición de obras y actividades artísticas para conectar el arte con la reflexión y promover el encuentro social/cultural de Rosario.

