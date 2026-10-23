El Revés de la Taba celebra sus 10 años con concierto y fiesta en Distrito Siete El coro rosarino se presentará este sábado 24 de octubre con un recorrido por su repertorio. Después del show, habrá música en vivo con Girda y los del Alba y DJ Saturno 23 de octubre 2026 · 11:52hs

El Revés de la Taba cumple diez años y lo festejará con una noche de concierto y baile en Rosario. El coro se presentará este sábado 24 de octubre, desde las 21, en Distrito Siete, con un concierto que recorrerá las canciones que marcaron su historia. Después del espectáculo, la celebración continuará con música en vivo y una fiesta para bailar hasta la madrugada.

La propuesta reunirá parte del repertorio que la agrupación trabajó desde su fundación, en 2016, hasta la actualidad. El concierto incluirá obras de la música popular argentina arregladas para coro y buscará recuperar distintas etapas de estos diez años de trabajo colectivo.

Creado y dirigido por la cantante y docente Julia Pistono, El Revés de la Taba desarrolla un repertorio plural, integrado por distintos géneros y temáticas que tienen como eje la expresión popular. Su propuesta promueve el canto colectivo y el encuentro alrededor de las canciones.

Durante la última década, el coro llevó su música a escenarios de Rosario y otras localidades, además de participar en encuentros nacionales e internacionales. Entre sus presentaciones se destacan el festival UNR Canta, los Encuentros Corales de Verano de Villa Gesell y el encuentro Sonando al Sur, realizado en Montevideo, que reunió a agrupaciones corales de Argentina, Brasil y Uruguay.

Música y baile para celebrar el aniversario El festejo no terminará con el concierto. Después de la presentación del coro, Girda y los del Alba ofrecerá música en vivo y DJ Saturno, conocido en Instagram como @valifrare, completará la noche con una propuesta para bailar hasta la madrugada. Las entradas anticipadas físicas ya están disponibles. Para realizar consultas, se puede contactar al coro a través de su cuenta de Instagram, @revestaba. View this post on Instagram