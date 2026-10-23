Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Las autoridades del Verbo Encarnado prohibieron el uso de celulares e implementaron la ley Ema. Se presume el uso de IA para modificar imágenes. Los estudiantes acusados dejaron de ir a clases

El Colegio Verbo Encarnado prohibió desde este viernes el uso de teléfonos celulares debido a una grave denuncia de violencia digital . La medida trascendió en el macrocentro de Rosario a partir de un aviso sobre la viralización de fotos de alumnas de nivel secundario que fueron tomadas sin su consentimiento.

Fuentes del Ministerio de Educación de Santa Fe le confirmaron a La Capital que un grupo de estudiantes fue apartado por la acusación y dejaron de ir a la escuela desde que recibieron aviso sobre lo sucedido. Las clases en el barrio República de la Sexta continúan adelante en paralelo con una serie de medidas previstas dentro de la l ey Ema , recientemente sancionada para abordar este tipo de casos.

La institución religiosa y funcionarios de la cartera provincial decidieron organizar reuniones con familiares de los adolescentes involucrados para resolver la situación. A su vez, la escuela dio a conocer el último jueves una serie de acciones y recomendaciones para toda la comunidad frente a la repercusión que tuvo el incidente.

Las autoridades del colegio ubicado en La Paz al 500 tomaron cartas en el asunto el último miércoles, cuando se enteraron de que se habían empezado a difundir imágenes de las alumnas sin su consentimiento. Ante la sospecha sobre hostigamiento con ese material, también empezaron a analizar si se utilizó inteligencia artificial (IA) para crear deepfakes , imágenes falsas de una persona que parecen reales.

Episodios de este tipo pueden ser abordado en un proceso penal. De hecho, los propios directivos del Verbo Encarnado recordaron que el nuevo Régimen Penal Juvenil de Argentina permite la apertura de una causa a partir de los 14 años de edad ante la denuncia de delitos dentro o fuera de entornos digitales. En ese sentido, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron este viernes que todavía no había registro de medidas vinculadas al caso.

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Entre otras cuestiones a observar, el equipo directivo de la institución católica hizo un llamado de atención a todas las familias para evitar la "justicia por mano propia". A la hora de hablarles a padres y madres, señalaron: "Esta mala decisión no sólo los compromete ante lo sucedido, sino que no conduce a ningún bien, menos la convivencia y la paz".

"Conductas como la difusión de fotos íntimas sin consentimiento, hostigamientos o manipulaciones de imágenes con IA ya no se consideran simples juegos de chicos, sino vulneraciones graves que requieren intervención pedagógica y acompañamiento institucional", manifestaron desde la institución católica. Luego recordaron que en las últimas semanas ya estuvieron trabajando con grupos de alumnos de la secundaria con herramientas de la ley Ema. Así remarcaron que los estudiantes "no están ajenos al impacto que sus malas decisiones pueden traer, no sólo en sus vidas, sino en la vida de los demás".

Celulares apagados adentro del colegio

Pasados dos días desde que surgió el alerta por la viralización de las imágenes, el colegio decidió restringir al máximo el uso de los teléfonos móviles de los chicos. Luego de la denuncia, los aparatos serán guardados en los casilleros desde el ingreso al salón hasta el horario de salida de clases.

Los directivos del Verbo Encarnado incluso prohibieron los celulares para otras actividades como la compra de alimentos y golosinas adentro del establecimiento. "Estar atentos de enviar a sus hijos con dinero o tarjeta de mercado pago en caso de que quieran comprar en el kiosco", recomendaron.

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Por otra parte, las autoridades de la escuela pidieron tiempo y paciencia para abordar el caso "con la relevancia y seriedad que lo amerita". En esa línea, añadieron: "Las prisas, exigencias de una resolución inmediata y drástica puede llevarnos a equivocamos y nos desvían del objetivo que todos tenemos".

El colegio garantizó la atención a todas las familias del nivel secundario para charlar sobre el tema con cita previa. Sus representantes plantearon la necesidad de frenar la viralización "de forma inmediata", asi como "fortalecer medidas de cuidado y responsabilidad civil" de todas las partes. "Sabemos que los entornos digitales cambian rápidamente y, muchas veces, los chicos y chicas no dimensionan la gravedad legal o el sufrimiento que pueden causar al compartir un mensaje, un video o un comentario. Mucho menos en comprender los alcances que hoy encuentra una conducta", concluyeron.