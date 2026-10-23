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Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Los primeros testimonios recabados por los bomberos indican que alguien arrojó un artefacto explosivo a la noche contra la puerta de Status Center

23 de octubre 2026 · 12:03hs
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El local de bulevar Seguí y Maipú no sufrió daños significativos por el incendio.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El local de bulevar Seguí y Maipú no sufrió daños significativos por el incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Rosario respondieron este jueves a la denuncia de un principio de incendio en la zona sur y el operativo terminó sin personas lesionadas. No obstante, la versión preliminar indica que un hombre trató de prender fuego el salón de fiestas.

Según fuentes oficiales, el propio personal de Status Center consiguió evitar la propagación de las llamas en bulevar Seguí y Maipú antes de que llegara el personal especializado. Más tarde, las autoridades corroboraron que no había heridos ni daños estructurales como consecuencia del incidente.

Si bien el inmueble se encontraba en un buen estado general y la situación no pasó a mayores, el local quedó repleto de humo por el incendio. Durante el procedimiento, los bomberos corroboraron que tampoco había propiedades linderas afectadas.

¿Cómo fue el incendio en el salón Status Center?

El operativo que contó con la presencia de la Policía de Santa Fe comenzó alrededor de las 23.30. El salón estaba cerrado en ese momento y los vecinos advirtieron señales del fuego en el interior.

A partir de los llamados telefónicos por el humo, los encargados consiguieron neutralizar el peligro con un extinguidor y con agua. Si bien un equipo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar, ninguna persona requirió asistencia médica.

>> Leer más: Gran revuelo por un incendio en un bar en el microcentro: el Sies asistió a dos empleadas

Ni bien terminaron las tareas para verificar que las llamas se habían apagado por completo, las autoridades empezaron a trabajar sobre la hipótesis de un incendio intencional. En esta instancia sumaron declaraciones sobre un hombre que pasó en motocicleta y arrojó una bomba molotov u otro artefacto similar para prender fuego la puerta del lado de la calle Maipú.

Luego de la retirada de los bomberos, el dueño del salón inició este viernes las reparaciones en el acceso y el interior del establecimiento. Hasta entonces no había pistas sobre la identidad del agresor ni razones aparentes del ataque, ya que las únicas cámaras de videovigilancia están colocadas sobre bulevar Seguí.

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