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Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Nicolás Flores fue sentenciado por el asesinato de Fabián Ruiz, de julio de 2021. Estaba acusado de un ataque previo a un vecino pero en este caso fue absuelto

22 de octubre 2026 · 19:16hs
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La casa de 20 de Junio al 100 bis

La casa de 20 de Junio al 100 bis, en una humilde barriada de Villa Gobernador Gálvez, donde irrumpió el grupo comando que mató a Fabián Ruiz.

Una irrupción a la fuerza en una casa humilde de Villa Gobernador Gálvez precedió al crimen de Fabián Ernesto Ruiz, un hombre de 38 años al que mataron a tiros en la puerta cuando intentó impedir el ingreso de los atacantes. Seis días antes, otro hombre había sido baleado en la misma cuadra aunque en su caso logró sobrevivir a graves heridas. Los dos casos tuvieron un único acusado en común, Nicolás David Flores, quien este jueves fue condenado a prisión perpetua por el asesinato y absuelto por la tentativa previa.

El tribunal integrado por los jueces Fernando Sosa, María Dolores Aguirre Guarrochena y Gonzalo Fernandez Bussy condenó a perpetua a Flores como autor de un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. El caso se consideró además agravado por el uso de un arma de fuego, a lo que sumó el delito de portación ilegal. El veredicto se dio a conocer en el Centro de Justicia Penal tras un juicio oral por esos ataques ocurridos en una misma zona en julio de 2021.

>>Leer más: Condenado por delitos con armas irá a juicio por un homicidio y otro intento de asesinato

En el mismo fallo, Flores fue absuelto de la acusación que pesaba sobre él por el ataque previo a un vecino. Los jueces consideraron que, en ese caso, lo asiste el beneficio de la duda. Esto no impactó en la pena porque el encuadre por el crimen de Ruiz prevé como única opción la prisión perpetua y los jueces avalaron la calificación solicitada por los fiscales Agustina Eiris y Franco Tassini.

Flores fue imputado por el crimen de Ruiz cuando estaba preso por otros delitos: cumplía una condena a 4 años de prisión que aceptó en un juicio abreviado por delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y tentativa de extorsión. En función de evidencia avalada por el tribunal, fue implicado como uno de los atacantes que el 21 de julio de 2021 irrumpieron en una casa de 20 de Junio al 100 bis de Villa Gobernador Gálvez donde vivía Ruiz con su familia.

Tiros en la puerta

Según la sentencia, alrededor de las 4 de esa madrugada Flores llegó acompañado por otros tres hombres aún no identificados en un auto Fiat Uno hasta esa casa, en un precario asentamiento cercano a la costa del río Paraná. Bajaron del auto, golpearon la puerta de entrada para irrumpir en la vivienda y fue entonces cuando Ruiz se acercó para impedirles el ingreso. Se apoyó contra la puerta y en ese momento le realizaron varios disparos.

>>Leer más: Estaba preso y ahora lo imputaron por un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Ruiz recibió dos balazos en la zona del tórax y uno en el cuello. Murió tras ser trasladado por sus familiares al Hospital Anselmo Gamen. En el lugar se encontraron cinco vainas servidas entre las que había algunas calibre 9 milímetros y otras 3.80. Los vecinos de Ruiz contaron que trabajaba en una carbonería y atribuyeron el ataque a problemas históricos entre familias del empobrecido barrio.

El mismo sector había sido escenario de un ataque similar días antes. El 15 de julio de ese año, a las 2 de la madrugada, tres hombres entraron armados a una casa de la cuadra de 20 de Junio al 100 bis y dispararon contra E.D.M. “con la intención de matarlo”, planteó la fiscalía. Lo hirieron con dos balazos en el abdomen y otros dos en el muslo izquierdo. Luego escaparon por los pasillos del barrio.

El herido fue trasladado al Hospital Gamen y luego fue derivado por la complejidad de las heridas al Hospital Clemente Álvarez, donde fue sometido a cirugía. Pese a la cercanía temporal y geográfica entre ambos casos, el tribunal de juicio consideró que en este atentado no existen evidencias suficientes para incriminar a Flores pero sí en el posterior. Como uno de los involucrados en el crimen fallido, el 28 de diciembre de 2022 ya había sido condenado Wiliams Velázquez a la pena de 5 años y 6 meses de prisión como autor de un homicidio agravado en tentativa y la portación ilegítima de arma de guerra.

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