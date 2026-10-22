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Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en San Francisquito

El incidente se registró este jueves a la madrugada en Avellaneda y Lavalle. Los chicos sufrieron lesiones en brazo y pie

22 de octubre 2026 · 07:54hs
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Balacera en San Francisquito. Dos adolescentes fueron derivados al Heca este jueves con lesiones en pie y brazo

Foto: Héctor Rio / La Capital

Balacera en San Francisquito. Dos adolescentes fueron derivados al Heca este jueves con lesiones en pie y brazo

Dos adolescentes de 13 y 15 años sufrieron heridas de arma de fuego en una balacera ocurrida este jueves a la madrugada en Amenábar y Lavalle, en barrio San Francisquito, en el sudoeste de Rosario. El incidente se registró alrededor de las 2.30 y laa secuencia del suceso no estaba clara por el momento.

El caso salió a la luz cuando efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban un patrullaje preventivo por esa zona, se encontraron con un tumulto de persona que se dispersó con la llegada de los policías.

Las primeras informaciones indicaban que los policías hallaron en el lugar a un chico de 13 años con una herida de bala en un brazo, que fue trasladado en moto al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un tío, y a una chica de 15 con un balazo en pie derecho.

Cómo están los adolescentes heridos en la balacera

La menor fue asistida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El proyectil le había causado una fractura, por lo cual fue derivada en ambulancia al Heca en compañía de su madre.

Las fuentes indicaron que las víctimas del tiroteo se encontraban fuera de peligro y en las próximas horas se les realizarán estudios más exhaustivos para determinar cómo seguirán el tratamiento por las heridas, mientras tanto el caso fue notificado a la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

>> Leer más: Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

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