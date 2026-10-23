La Capital | Ovación | futsal

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Enfrentará al máximo referente del futsal nacional este domingo. Banco Nación también jugará un Final Four a fin de año por un cupo en la Libertadores 2027

Leandro Garbossa, para La Capital

Por Leandro Garbossa, para La Capital

23 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El plantel de Banco Nación de futsal jugará la final de la Copa Argentina ante el histórico Pinocho.

El plantel de Banco Nación de futsal jugará la final de la Copa Argentina ante el histórico Pinocho.
Plantel y cuerpo técnico de Banco Nación posan durante el Torneo Federal en San Juan.

Plantel y cuerpo técnico de Banco Nación posan durante el Torneo Federal en San Juan.

No es una pelea de boxeo pero podría presentarse como tal. En un rincón Buenos Aires, en el otro, el interior del país. Ahora hay que cambiar los guantes por una pelota y ponerle nombres propios a la velada. Banco Nación irá por la hazaña de su vida frente a Pinocho, el club más ganador en la historia del futsal de AFA, con el que chocará en la gran final de la Copa Argentina. La definición por el título será este domingo, a las 16 (en vivo por LPF Play), en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro.

La Copa Argentina regala momentos inolvidables y te iguala ante los mejores equipos del país, lo que indudablemente eleva la vara deportiva de los clubes más pequeños. El desafío es tan enorme como productivo, desde cualquier arista que se lo analice.

El camino para los clubes del interior siempre es más largo (y aplica a cualquiera deporte). Banco Nación tuvo que recorrer mucho asfalto para llegar a destino. Primero superó la Fase Regional Litoral Sur en El Trébol ganándole la final a Remeros Alberdi. Eso lo llevó hasta San Juan para disputar el Torneo Regional Federal Amateur. El viaje lo valió.

Una campaña histórica ante las potencias del interior

Banco llegó a Cuyo en silencio y se volvió gritando campeón. Firmó una campaña histórica, terminó invicto y festejó ante los más fuertes del interior.

>>Leer más: El equipo de futsal del Club Regatas será distinguido por el Concejo Municipal de Rosario

En fase de grupos venció al campeón marplatense Banco Provincia por 5 a 3, al monarca sanluiseño de Los Bosteros por 4 a 3 y selló la clasificación con un aplastante 6 a 0 frente al actual campeón ushuaiense Camioneros.

En semifinales lo esperaba el dominador indiscutido de Bariloche y de todo el norte patagónico: Vuriclub. Banco lo volvió a hacer. Después de un electrizante empate 3-3 en el tiempo regular, los bancarios avanzaron a la final imponiéndose 4-3 en penales.

La Gloria de San Juan ya planeaba el festejo del título como local en el estadio de UPCN Vóley pero Banco Nación tenía otros planes. Fue el aguafiestas. Con un doblete de Valentino Rubi, Marco Rubi y Maximiliano García, el equipo de la zona norte rosarina fue toro en rodeo ajeno y con el 4 a 2 se volvió con el trofeo para la ciudad.

Quiere hacer historia ante el número uno histórico del futsal nacional

El campeonato le dio a Banco Nación la automática clasificación a la final de la Copa Argentina y al Final Four de diciembre que decidirá el representante argentino en la Copa Libertadores 2027. Para este cuadrangular ya está clasificado el equipo bancario, Pinocho, Opción Joven de Río Gallegos y el último cupo lo tendrá el campeón de la primera división de AFA (hoy lidera Independiente).

>>Leer más: Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Pero primero lo primero. La definición de la Copa Argentina la disputará este domingo 25 de octubre ante el multicampeón Pinocho. El club de Villa Urquiza ya no ostenta la hegemonía de la década 2000 pero nadie le quitará ser el más ganador de AFA con 14 títulos ni el récord de 111 partidos invicto en primera división entre 2006 y 2009.

¿Cómo llegó Pinocho a la final de la Copa Argentina? Superó la fase metropolitana venciendo en cuartos a Kimberley por 4-3 en penales (3 a 3 en tiempo regular), en semifinales eliminó a América del Sud por 4-2 también en penales, después de empatarlo 3 a 3 en el último segundo. En la definición le ganó un partidos inolvidable a Independiente por 5 a 4, remontando un 1-3 en el segundo tiempo y a pesar de sufrir la expulsión de su arquero a los 3 minutos.

El último capítulo lo escribirán Banco Nación y Pinocho. La Copa Argentina congregará en la gran final al mejor entre los clubes de Buenos Aires (y directamente afiliados por AFA) y del otro lado al vencedor entre los representantes de las ligas del interior del país (pertenecientes al Consejo Federal). Es decir: el mejor de Buenos Aires vs. el mejor del interior.

Danilo Grazziani, DT de Banco Nación: “Vamos a dar pelea”

Primero hay que saber sufrir, dice la canción… Y vaya si Banco la pasó para llegar hasta donde hoy está. Porque deambuló por la B rosarina y hoy está en la final de la Copa Argentina. Se bancó el proceso. Estamos con muchas ganas, preparando al cien por ciento el partido. Este es un proceso que viene de hace bastante tiempo en el club, incluso desde que estábamos en la B en 2022. Ascendimos, fuimos escalando y hoy nos toca afrontar un partido de semejante magnitud que vamos a encarar con la mayor responsabilidad”, le cuenta a Ovación Danilo Grazziani, DT de Banco.

Leer más: El rugby se colgó la medalla de oro de los Juegos Suramericanos, con el rosarino Pedro De Haro

Enfrente estará un rival que solo se puede enfrentar en este tipo de torneos federales, ya que Pinocho compite en AFA y no se cruzan. La jerarquía y los pergaminos del contrincante están sobre la mesa, pero no intimidan a Banco. Silbando bajito, los bancarios buscarán hacer historia. “En esta clase de partidos no tenemos que cambiar todo lo que hicimos y que nos trajo hasta acá. La idea va a ser salir a hacer nuestro trabajo y buscar llevarnos el partido con las herramientas que tenemos. Sabemos que enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, que vive de esto. Los equipos que juegan en AFA entrenan 3 horas por día, todos los días de la semana. Ellos disponen de esas herramientas que nosotros no tenemos a disposición, porque en Rosario es un deporte que no deja de ser amateur”, señaló el entrenador trazando diferencias en la preparación.

El mensaje final alimenta la ilusión: “Sin volvernos locos, tratando de dejar a la ciudad bien arriba, vamos a dar pelea”, cerró Grazziani. Y quién te dice...

Noticias relacionadas
El Flat Track define su Mundial en Totoras. Una gran fiesta del motociclismo cerca de Rosario.

Totoras recibe la doble fecha final de un campeonato mundial de motociclismo: el Flat track

El vice 2º Hernán Botta, el secretario Juan Costa, el presidente Ignacio Boero, el vice 1º Juan Manuel Medina y el tesorero Camilo Cristiá.

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

El equipo RUS MED Team en pleno, junto al Toyota Camry de Josito Di Palma, en el aeropuerto de Rosario y con el avión llegado de Madrid detrás. El Turismo Carretera ya acelera.

El Turismo Carretera ya se hace sentir en Rosario y el RUS Med Team picó en punta en el aeropuerto

Sport Club Cañadense derrotó a Rosario Central por 53 a 42 en el estadio de Sportivo Federal y logró el ascenso a la máxima categoría del básquet femenino de la Rosarina.

El básquet rosarino consolida su gran estructura con un balance superador

Las más leídas

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: Reconoció mi voz

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Lo último

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Pullaro en Exphortar: La horticultura tiene una potencialidad muy grande

Pullaro en Exphortar: "La horticultura tiene una potencialidad muy grande"

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Las autoridades prohibieron el uso de celulares e implementaron la ley Ema. Se presume el uso de IA para modificar imágenes. Los acusados dejaron de ir a clases
Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas
Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Las más leídas
Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: Reconoció mi voz

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newells y seguido por varios equipos del extranjero

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

Ovación
Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Por Leandro Garbossa, para La Capital
Ovación

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Estudiantes venció por penales a Flamengo y jugará la final de la Libertadores

Estudiantes venció por penales a Flamengo y jugará la final de la Libertadores

Totoras recibe la doble fecha final de un campeonato mundial de motociclismo: el Flat track

Totoras recibe la doble fecha final de un campeonato mundial de motociclismo: el Flat track

Policiales
Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

La Ciudad
Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas
La Ciudad

Violencia digital en un colegio rosarino: investigan la viralización de fotos falsas de alumnas

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Política

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
La Región

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?
La Ciudad

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
La Región

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento
La Ciudad

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar
Policiales

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 
Economía

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Por Ricardo Terán
Salud

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Agro

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur