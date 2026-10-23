Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Enfrentará al máximo referente del futsal nacional este domingo. Banco Nación también jugará un Final Four a fin de año por un cupo en la Libertadores 2027

No es una pelea de boxeo pero podría presentarse como tal. En un rincón Buenos Aires, en el otro, el interior del país. Ahora hay que cambiar los guantes por una pelota y ponerle nombres propios a la velada. Banco Nación irá por la hazaña de su vida frente a Pinocho, el club más ganador en la historia del futsal de AFA, con el que chocará en la gran final de la Copa Argentina . La definición por el título será este domingo, a las 16 (en vivo por LPF Play), en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro.

La Copa Argentina regala momentos inolvidables y te iguala ante los mejores equipos del país, lo que indudablemente eleva la vara deportiva de los clubes más pequeños. El desafío es tan enorme como productivo, desde cualquier arista que se lo analice.

El camino para los clubes del interior siempre es más largo (y aplica a cualquiera deporte). Banco Nación tuvo que recorrer mucho asfalto para llegar a destino. Primero superó la Fase Regional Litoral Sur en El Trébol ganándole la final a Remeros Alberdi. Eso lo llevó hasta San Juan para disputar el Torneo Regional Federal Amateur. El viaje lo valió.

Banco llegó a Cuyo en silencio y se volvió gritando campeón. Firmó una campaña histórica, terminó invicto y festejó ante los más fuertes del interior.

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En fase de grupos venció al campeón marplatense Banco Provincia por 5 a 3, al monarca sanluiseño de Los Bosteros por 4 a 3 y selló la clasificación con un aplastante 6 a 0 frente al actual campeón ushuaiense Camioneros.

En semifinales lo esperaba el dominador indiscutido de Bariloche y de todo el norte patagónico: Vuriclub. Banco lo volvió a hacer. Después de un electrizante empate 3-3 en el tiempo regular, los bancarios avanzaron a la final imponiéndose 4-3 en penales.

La Gloria de San Juan ya planeaba el festejo del título como local en el estadio de UPCN Vóley pero Banco Nación tenía otros planes. Fue el aguafiestas. Con un doblete de Valentino Rubi, Marco Rubi y Maximiliano García, el equipo de la zona norte rosarina fue toro en rodeo ajeno y con el 4 a 2 se volvió con el trofeo para la ciudad.

Quiere hacer historia ante el número uno histórico del futsal nacional

El campeonato le dio a Banco Nación la automática clasificación a la final de la Copa Argentina y al Final Four de diciembre que decidirá el representante argentino en la Copa Libertadores 2027. Para este cuadrangular ya está clasificado el equipo bancario, Pinocho, Opción Joven de Río Gallegos y el último cupo lo tendrá el campeón de la primera división de AFA (hoy lidera Independiente).

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Pero primero lo primero. La definición de la Copa Argentina la disputará este domingo 25 de octubre ante el multicampeón Pinocho. El club de Villa Urquiza ya no ostenta la hegemonía de la década 2000 pero nadie le quitará ser el más ganador de AFA con 14 títulos ni el récord de 111 partidos invicto en primera división entre 2006 y 2009.

¿Cómo llegó Pinocho a la final de la Copa Argentina? Superó la fase metropolitana venciendo en cuartos a Kimberley por 4-3 en penales (3 a 3 en tiempo regular), en semifinales eliminó a América del Sud por 4-2 también en penales, después de empatarlo 3 a 3 en el último segundo. En la definición le ganó un partidos inolvidable a Independiente por 5 a 4, remontando un 1-3 en el segundo tiempo y a pesar de sufrir la expulsión de su arquero a los 3 minutos.

El último capítulo lo escribirán Banco Nación y Pinocho. La Copa Argentina congregará en la gran final al mejor entre los clubes de Buenos Aires (y directamente afiliados por AFA) y del otro lado al vencedor entre los representantes de las ligas del interior del país (pertenecientes al Consejo Federal). Es decir: el mejor de Buenos Aires vs. el mejor del interior.

Danilo Grazziani, DT de Banco Nación: “Vamos a dar pelea”

Primero hay que saber sufrir, dice la canción… Y vaya si Banco la pasó para llegar hasta donde hoy está. Porque deambuló por la B rosarina y hoy está en la final de la Copa Argentina. Se bancó el proceso. “ Estamos con muchas ganas, preparando al cien por ciento el partido. Este es un proceso que viene de hace bastante tiempo en el club, incluso desde que estábamos en la B en 2022. Ascendimos, fuimos escalando y hoy nos toca afrontar un partido de semejante magnitud que vamos a encarar con la mayor responsabilidad”, le cuenta a Ovación Danilo Grazziani, DT de Banco.

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Enfrente estará un rival que solo se puede enfrentar en este tipo de torneos federales, ya que Pinocho compite en AFA y no se cruzan. La jerarquía y los pergaminos del contrincante están sobre la mesa, pero no intimidan a Banco. Silbando bajito, los bancarios buscarán hacer historia. “En esta clase de partidos no tenemos que cambiar todo lo que hicimos y que nos trajo hasta acá. La idea va a ser salir a hacer nuestro trabajo y buscar llevarnos el partido con las herramientas que tenemos. Sabemos que enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, que vive de esto. Los equipos que juegan en AFA entrenan 3 horas por día, todos los días de la semana. Ellos disponen de esas herramientas que nosotros no tenemos a disposición, porque en Rosario es un deporte que no deja de ser amateur”, señaló el entrenador trazando diferencias en la preparación.

El mensaje final alimenta la ilusión: “Sin volvernos locos, tratando de dejar a la ciudad bien arriba, vamos a dar pelea”, cerró Grazziani. Y quién te dice...