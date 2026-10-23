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Sorpresa para el Pincha: Chiqui Tapia felicitó a Estudiantes por el pase a la final

El presidente de la AFA compartió un mensaje en sus redes sociales luego de que el Pincha eliminara a Flamengo en el Maracaná y sea uno de los finalistas de la Libertadores

23 de octubre 2026 · 12:05hs
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En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!

"En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!", escribió Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia felicitó a Estudiantes luego de su histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores. Si bien el gesto debería ser esperable por parte de un titular del máximo ente del fútbol argentino, el mismo causó cierta sorpresa dado el enfrentamiento que tiene Sebastián Verón con Chiqui.

"Felicitaciones Estudiantes de La Plata, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores", comenzó el mensaje de Tapia en sus redes sociales, y añadió: "En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!". Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar y entre los reclamos figura el hecho de no mencionar precisamente a la Brujita.

Estudiantes dio el gran golpe este jueves por la noche al eliminar por penales a Flamengo, que es el último campeón de la Copa Libertadores y nada menos que en el mítico Estadio de Maracaná, luego de igualar sin goles en los 180 minutos que duró la serie.

La gran figura en la definición desde los 12 pasos fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien le atajó las ejecuciones al italiano Jorginho y a los brasileños Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

>>Leer más: Chiqui Tapia, de barrendero y ser jugador a la AFA y actuar con Susana Giménez

De esta manera, el Pincha irá en busca de su quinta conquista en la Copa Libertadores, luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Palmeiras, el rival de la final

Su rival en la gran final, que será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, será Palmeiras, que en los últimos años fue gran protagonista en esta competición al ganarla en 2020 y 2021, además de alcanzar la final en el 2025.

>>Leer más: Fue jugador, médico, presidente y protagonista de una jugada insólita en el fútbol

En caso de quedarse con el título, Estudiantes cortará con la hegemonía de los equipos brasileros, que ganaron todas las ediciones desde el 2019.

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