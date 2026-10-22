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Rosario avanza con la prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

22 de octubre 2026 · 18:20hs
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Cuidacoches en ascenso. Según un relevamiento oficial

Cuidacoches en ascenso. Según un relevamiento oficial, el incremento en tres meses de personas identificadas cuidando autos trepó un 35%.

El Ejecutivo local envió al Concejo su adhesión a la ley provincial 14.486 que prohíbe la actividad de cuidado de autos en la vía pública. De esta forma, el expediente ingresó en las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control y deberá obtener los dictámenes correspondientes para su aprobación en el recinto de sesiones. En líneas generales impone tareas educativas y comunitarias para aquellos que cometen contravenciones, también contempla multas pecuniarias y una gradualidad en las sanciones según los niveles de coacción o extorsión que se cometan y establece penas de casi un millón de pesos para los organizadores de grupos de cuidacoches que se beneficien con esta actividad prohibida.

Con la modificación del Código de Convivencia municipal, la ley de "trapitos" contará con el aval a través de una ordenanza pero sigue delegando en la policía la potestad de retirar a los infractores de la calle. Para el secretario de gobierno municipal, Sebastián Chale "la llave estará en articular políticas junto a la provincia para evitar la reincidencia y promover un modo de vida alternativo" a los cuidacoches.

El mensaje ingresó el pasado 17 de octubre y ya se encuentra en análisis en tres comisiones del Palacio Vasallo. Primero se establece la adhesión a la ley provincial impulsada por el senador por Rosario Ciro Seisas, de modo que prohíbe en todo el ejido rosarino la actividad consistente en ofrecer o disponer espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, así como su guarda, cuidado, lavado o limpieza, cuando se realice a cambio de un beneficio o retribución económica, sea ésta voluntaria.

>>Leer más: Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

A su vez, se reserva la atribución de permitir la actividad con un régimen de excepción en determinados sectores con requisitos, condiciones, modalidades y plazos puntuales. Y para actuar ante la contravención, se faculta a los agentes municipales a solicitar la intervención y auxilio de la policía "al solo efecto de hacer cesar de forma inmediata el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores del espacio público, sin perjuicio del posterior trámite sancionatorio que corresponda".

El Senado santafesino aprobó el proyecto para convertir en ley la prohibición de la actividad de cuidacoches. Los municipios deben adherir a la norma.

El Senado santafesino aprobó el proyecto para convertir en ley la prohibición de la actividad de cuidacoches. Los municipios deben adherir a la norma.

Código de Convivencia al Concejo

Así, se modificará el tan mencionado artículo 300 del Código de Convivencia con una serie de sanciones. Multa de 10 a 200 Unidades Fijas (UF) _las que se actualizan acorde al nomenclador equivalente a un litro de nafta súper que hoy es de 2.269 pesos_ tareas educativas y concientizadoras de 15 a 80 horas a quienes obstruyan o alteren la fluidez o seguridad del tránsito; a quienes cometan actos extorsivos o quien se arrogue preferencia sobre el uso de la calzada o parte de ia misma sin autorización.

Pero se contemplan agravantes. Cuando se ejerza violencia o amenazas hacia personas y bienes, en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos durante dos horas previas y una hora posterior; o con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima, se coloquen en situación de vulnerabilidad aprovechadas en su perjuicio; en horario nocturno (de 18 a 6), zona escotar, bancaria o edificios públicos: la multa se elevará a 10 a 200 UF y tareas educativas y concientizadoras de 30 y sean a 160 horas.

>>Leer más: Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad "atenderá situaciones sociales"

Más rigor aún si se acredita la existencia de personas que actuaran como organizadores, coordinadores o responsables de la actividad. La pena se eleva de 20 a 400 UF y 160 horas de tareas comunitarias. En todos los casos podrá disponerse del decomiso de los elementos utilizados como baldes, trapos, o cepillos.

El capítulo social de cuidacoches

En otro artículo, el mensaje del intendente Pablo Javkin se refiere a la prevención y la inclusión social. "En coordinación con el gobierno provincial" se implementarán acciones para la reconversión laboral, inclusión social, formación y situación de salud, entre otras dimensiones que se consideren pertinentes.

Tal como había adelantado La Capital se promoverán acciones de acompañamiento mediante su incorporación a programas de formación en oficios, emprendimientos productivos y de la economía social, el acceso a ferias y mercados y la vinculación con dispositivos de intermediación laboral y empleo existentes.

>>Leer más: Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

Y nuevamente se apela al gobierno santafesino. "Se articulará con los organismos provinciales correspondientes facilitar la incorporación a los trayectos educativos obligatorios de nivel primario y secundario para quienes no hayan completado sus estudios y deseen hacerlo. La estrategia de abordaje sociolaboral evaluará periódicamente el alcance y efectividad de los instrumentos propuestos a modo de asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos por la Ley. Y se deberá garantizar el acceso a programas de acompañamiento integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, a través de la Agencia Local de Prevención y Abordaje de los Consumos Problemáticos, creada por ordenanza".

Por su parte, Chale indicó que el mensaje persigue el interés de aggiornarse a la ley provincial, "para que la sanción sea concreta y real". El funcionario también admitió que el cobro de las multas será un camino complejo, "y la normativa deberá cumplir su abordaje integral y no una simple acumulación de baldes y cepillos en decomisos".

"Esperemos que se apruebe rápido, en un desafío que será la reinserción de muchos de ellos en actividades laborales que seguramente no requieran mucha calificación y en articulación con la provincia y las direcciones de empleo y desarrollo humano de la ciudad, además de las tareas de inserción social y las educativas", amplió Chale.

El secretario político de la Intendencia admitió que una de las llaves del éxito en el cumplimiento real de la ordenanza de adhesión a la ley provincial será evitar la reincidencia, o al menos reducir los niveles de regreso de muchos de los cuidacoches una y otra vez a la actividad declarada prohibida.

"Parte de ello es evitar que regresen como una forma de desobediencia a la autoridad y se puedan encontrar modos de vida alternativos a cuidar un autos en la calle. Y también comprender que existe una porción de este universo de personas que presentan consumo problemático de sustancias, falta de apego a las normas de convivencia y situaciones de marginalidad complejas para resolver estructuralmente", finalizó.

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