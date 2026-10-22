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Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

El volante, que viene de convertir su primer gol en la primera división con la camiseta de Newell's, es observado de cerca desde Europa

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

22 de octubre 2026 · 13:14hs
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Kudelka le daría continuidad a Gómez Mattar en el once principal.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Kudelka le daría continuidad a Gómez Mattar en el once principal.

Da la sensación que para el juvenil Jerónimo Gómez Mattar los planetas se alinearon por estos días. A la posibilidad de continuar siendo titular frente a San Lorenzo, se le suma que varios equipos del extranjero posaron sus ojos en el joven mediocampista de Newell's.

En las últimas horas, se conoció que un equipo de España sigue de cerca los pasos del joven volante de apenas 18 años. Más allá que, por el momento, no se conoce cuál es el equipo en cuestión, se sabe que está muy interesado en el futbolista Rojinegro y que lo observó minuciosamente en el choque del lunes ante Central Córdoba (Santiago del Estero).

Pero por lo que pudo averiguar Ovación, el conjunto español no sería el único interesado en Gómez Mattar, Arsenal inglés también busca los servicios del jugador Leproso y hasta se habla de alguna cifra extraoficial que entre bonos y fijo podría rondar los 10 millones de dólares.

>>Leer más: En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

Jerónimo seguramente mantendrá la titularidad ante San Lorenzo el sábado, a las 19.15, en el Nuevo Gasómetro ya que, más allá que regresa Luca Reggiardo, Kudelka tendría la baja de Rodrigo Herrera, quien sufrió un pisotón en el final del encuentro ante el Ferroviario y que le impediría recuperarse a tiempo.

Lautaro Gianetti apunta a Unión

A pesar que había alguna esperanza de que Lautaro Gianetti pueda estar en el cotejo ante el Cuervo, parece que el regreso del zaguero se hará esperar una semana más y estaría a disposición del cuerpo técnico de Kudelka recién para el choque del domingo 1º de noviembre ante Unión, en el Coloso del Parque.

>>Leer más: La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

El exjugador de Vélez sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo apenas comenzado el enfrentamiento ante Lanús por la decimoprimera fecha de la Liga Profesional que no le permitió estar presente ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba.

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