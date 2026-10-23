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El reclamo universitario llegó al Vaticano: Franco Bartolacci se reunió con el papa León XIV

El rector de la UNR le entregó un documento sobre la situación presupuestaria y las dificultades de las universidades públicas y el sistema científico

23 de octubre 2026 · 10:33hs
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El papa León XIV y Franco Bartolacci 

El papa León XIV y Franco Bartolacci 

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, se reunió con el papa León XIV durante la audiencia general en el Vaticano y le entregó un documento en representación de las universidades públicas argentinas, con un diagnóstico sobre la situación del sistema universitario y científico.

Bartolacci contó el encuentro en sus redes sociales, donde destacó que fue “un honor saludar al Papa” y, al mismo tiempo, una responsabilidad acercarle un informe en nombre de las universidades públicas de todo el país.

Según explicó, durante la audiencia le transmitió el saludo de la comunidad universitaria, sus deseos de recuperación y la expectativa por una próxima visita del pontífice a la Argentina. También le planteó las dificultades que atraviesan las instituciones de educación superior en el actual contexto presupuestario.

El documento entregado fue elaborado en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y reúne información sobre la historia, las capacidades y el potencial de la educación superior y del sistema científico argentino. Además, expone las preocupaciones del sector y señala las dificultades que, de acuerdo con el texto, derivan del incumplimiento de la ley y de la situación presupuestaria.

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“Vi un Papa fuerte y recuperado. Amable, comprensivo y atento a la situación del país; agradeció el informe que le acercamos”, escribió Bartolacci.

El planteo de las universidades públicas ante el Papa

El rector de la UNR explicó que el objetivo de la entrega fue que León XIV pudiera conocer con mayor precisión la realidad de la educación, las universidades y la ciencia en la Argentina antes de una eventual visita al país.

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En ese sentido, expresó su expectativa de que la presencia del pontífice y sus palabras contribuyan a promover el diálogo y mejorar la convivencia social.

“Nuestra expectativa es que su presencia en el país y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento”, sostuvo Bartolacci.

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