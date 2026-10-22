Netflix sumó un film policial de acción de menos de 90 minutos

La película de 2022 está dirigida por Sam Macaroni y presenta a un agente que debe luchar contra los efectos de una amnesia

"Amnésico" es el film de 2022 que los usuarios están reproduciendo en Netflix

Así como Netflix estrena cientos de títulos nuevos, también guarda lugar para sumar a la plataforma algunas historias de hace años. Y es así que hoy en día entre las películas más vistas de la plataforma los usuarios se van a encontrar con una producción de 2022 que sigue generando reproducciones.

Se trata de “Amnésico”, una película policial de acción dirigida por Sam Macaroni y protagonizada por Josh Duhamel . La historia sigue a un hombre que despierta en un hospital de México sin idea de cómo llegó allí. Pronto descubre que un cártel lo persigue y debe luchar para encontrar la verdad con poco margen de tiempo.

“Amnésico” tiene una duración de 80 minutos, por lo que es fácil de mirar sin exigir demasiado al espectador. Su premisa es simple y pochoclera, lo suficientemente atractiva para los fanáticos de las historias de acción.

De qué se trata “Amnésico”

El film sigue a Caín, un agente que se despierta en un hospital mexicano luchando contra los efectos de la amnesia, aparentemente causada por un golpe durante un accidente automovilístico.

Rápidamente, su amnesia pasa a segundo plano cuando varias facciones de cárteles comienzan a perseguirlo en búsqueda de un objeto muy valioso que están convencidos de que Caín ha robado.

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Trailer de “Amnésico”