Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

El futbolista se encuentra en Oviedo para recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, una ceremonia que será presidida por los reyes de España

Lionel Messi viajó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y, en la previa de la ceremonia que se realizará en Oviedo, recordó con emoción a su padre, Jorge, fallecido el pasado 8 de agosto.

En una entrevista con la agencia EFE, el rosarino contó que mantenía un diálogo permanente con su padre, con quien intercambiaba impresiones después de los entrenamientos y los partidos.

Entre las enseñanzas que recibió, hubo una que sintetizó una manera de entender el juego y de afrontar los desafíos. “Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más ”, recordó Messi sobre las palabras que Jorge le repetía.

El futbolista, que actualmente juega en el Inter Miami de Estados Unidos, también destacó la ilusión que su papá tenía por el reconocimiento que recibirá en España. Según contó, Jorge insistía en que viajara a Oviedo para participar de la ceremonia, a pesar de las dificultades que podían surgir por sus compromisos deportivos.

“Estaba muy ilusionado con este premio”. Por eso, el galardón tiene un significado que trasciende los logros dentro de la cancha. “Va más allá de lo que hace uno en la cancha y lo que he hecho toda mi carrera”, expresó. Y, al referirse a la ausencia de su papá en un momento tan especial, agregó: “Seguramente lo estará disfrutando también”.

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Messi, feliz por el premio

A nivel personal, el campeón del Mundo de Qatar 2022 dijo sentirse "muy ilusionado, feliz y agradecido" por este reconocimiento y aseguró que conoce su significado después de haber vivido más de veinte años en España.

En este sentido, también destacó los valores que le inculcaron en el Barcelona, el "club de su vida". "Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar", reflexionó sobre su formación en el Barcelona.

Foto: Agencia EFE.

El Premio Princesa de los Deportes reconoce a Messi

Messi fue merecedor este año del Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", según valoró el jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón recayó sobre la tenista estadounidense Serena Williams, la jugadora de bádminton española Carolina Marín, el atleta keniano Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados, la nadadora española Teresa Perales, el piloto español Carlos Sainz, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda.