Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad pero no a libro cerrado"

El diputado del oficialismo confirmó que modificarán la redacción para garantizar las garantías constitucionales como piden distintos ámbitos jurídicos

La Cámara de Diputados de Santa Fe se encamina a definir un nuevo marco regulatorio en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro . El diputado radical José Corral aseguró que se están recogiendo las observaciones de todos los sectores vinculantes para no sacar una ley "a libro cerrado".

En el marco de la ronda de consultas institucionales previa al debate en el recinto previsto para la próxima semana, el legislador confirmó que el bloque oficialista avalará los proyectos del Ejecutivo, aunque introduciendo precisiones y límites estrictos para evitar controversias constitucionales.

"Vamos a aprobar los mensajes del Ejecutivo, pero no lo vamos a hacer a libro cerrado. Vamos a mejorar la normativa para estar seguros de que cumplimos con las normas constitucionales. No queremos un Estado bobo ni un garantismo estúpido" , manifestó diputado provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El exintendente santafesino destacó la sensible reducción de homicidios dolosos en Rosario y la capital provincial desde el inicio de la gestión, pero remarcó que las nuevas herramientas legislativas apuntan a combatir de forma ágil delitos urbanos de alta frecuencia, como la comercialización de telefonía sustraída.

José Corral uno de los defensores de la nueva reforma en seguridad del oficialismo Foto: Silvina Salinas / La Capital

Respecto de los puntos más controvertidos del paquete legislativo —que incluyen la regulación de allanamientos sin orden judicial previa en situaciones de flagrancia o emergencia y la posibilidad de recepccionar declaraciones sin presencia obligatoria de abogado defensor—, Corral garantizó que las comisiones introducirán correcciones de técnica jurídica.

"Buscamos darle celeridad a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero siempre asegurando que el procedimiento respete las garantías procesales y no sea tumbado en instancias judiciales posteriores", fundamentó.

En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y vocero del proyecto del oficialismo, Martín Rosúa, sostuvo: "Hay que mirar la primera etapa. Tuvimos cinco o seis leyes muy potentes que depararon esta misma discusión. Y tuvimos éxito en los resultados y ningún problema de exceso generalizado en la actuación de la policía o los fiscales”.