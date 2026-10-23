Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur Agentes de la Policía de Acción Táctica actuaron ante un pedido de colaboración en Uriburu y Alem. La niña se encuentra bien en el Hospital Vilela 23 de octubre 2026 · 07:26hs

Foto: Policía de Santa Fe. Los policías de Rosario que brindaron asistencia a la bebé en zona sur

Agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) le brindaron las primeras atenciones médicas a una bebé de 10 meses que había sufrido convulsiones y a la que, finalmente, pudieron trasladar en buen estado hasta el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela".

Todo sucedió el jueves alrededor de las 21.15, en Uriburu al 400. Fuentes oficiales señalaron que los efectivos de la PAT que realizaban patrullajes de rutina recibieron un pedido de colaboración de la Central de Emergencia 911 en la zona de Uriburu y Alem, en la zona sur de Rosario.

Al lugar acudieron los oficiales Iván Segovia y Luciano Díaz. Allí se encontraron con Joaquín O. quien tenía a su hija Cole, de 10 meses, en brazos. El hombre manifestó que la criatura se encontraba descompensada y que no tenía signos vitales.

Cómo fue la asistencia a la bebé Según el parte oficial, Segovia la tomó a la niña en sus brazos y comenzó a realizarle maniobras de reanimación y de inmediato se inició el traslado hacia el "Hospital Víctor J. Vilela". Según las fuentes, en el trayecto la niña logró reaccionar y una vez en el nosocomio el personal médico que la recibió comprobó que había sufrido convulsión febril.

>> Leer más: Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé