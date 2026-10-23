El doble cinco de Newell's para un partido clave: lucha, juego y sentido de pertenencia

Con el regreso de Luca Regiardo y la continuidad de Gómez Mattar, se recurrirá a una dupla que sabe lo está en juego para el club el sábado contra San Lorenzo

Son hinchas de Newell’s y defienden la camiseta desde adentro de la cancha. Combativo uno, creativo el otro. El pasado mes de junio, saltaron y cantaron codo a codo rodeados por los hinchas durante el evento que recordó el título de 1974. Esta clase de manifestaciones pone de manifiesto la identidad y los sentimientos de ambos en relación al club que los apasiona.

El fervor por los colores les representa un incentivo extra a la hora de jugar. También es una presión con la que deben convivir y asimilar, para que la exigencia no los desenfoque.

El sábado, en el Nuevo Gasómetro, Luca Regiardo , capitán de la Lepra y que volverá al equipo tras cumplir la fecha de suspensión, integrará el doble cinco junto a Jerónimo Gómez Mattar , que llega de convertir en el último partido ante Central Córdoba y seguirá en la formación titular por la lesión en el pie de Rodrigo Herrera.

Regiardo faltó la fecha pasada por encontrarse suspendido un partido. El castigo fue a causa de la acumulación de cinco tarjetas amarillas. El mediocampista central volverá al conjunto de Frank Kudelka contra San Lorenzo, portando el brazalete de capitán.

A su lado, contará con Gómez Mattar, quien fue el responsable del gol de la apertura en el triunfo sobre Central Córdoba por 2 a 1. Más allá de esta conquista y de su buen rendimiento, existe una razón principal para que se mantenga entre los once y no vuelva al banco donde estaba hasta antes del último partido: la lesión en el pie que sufrió Rodrigo Herrera y que lo deja afuera.

El sentimiento puesto en palabras

“Newell’s para mí, es mi vida”, declaró Gómez Mattar días atrás, tras señalar su primer gol en primera división. “Newell’s para mí es todo. Me dio todo lo que soy”, dijo en cierta ocasión Regiardo. No extraña entonces que, a menudo, demuestren sin tapujos sus sentimientos.

Estas son emociones que expresan, ya sea de alegría como también de angustia cuando los resultados no son favorables. Tal fue el caso del capitán hace no tanto tiempo, sobre fines del año pasado, cuando apareció por la zona mixta del estadio de Huracán con los ojos vidriosos, aliviado porque se puso fin a la angustia que existía con la posibilidad del descenso.

Jerónimo Gómez Mattar grita con todo su gol ante Central Córdoba y Escobar corre a su lado. Sebastián Suárez Meccia

El debut de Regiardo, de 19 años, fue a fines de 2024, mientras que el estreno de Gómez Mattar, de 18, en primera división se produjo a mitad de 2025. Pese a que todavía no cumplieron los 20, cada uno demuestra carácter y personalidad.

De características diferentes, se comprometen con lo que tienen que hacer, con el equipo y con la camiseta. Por todas estas razones, tienen la estima del público rojinegro en general, que es paciente con ellos cuando las cosas no les salen.

Newell’s puede quedar más cerca de la clasificación si obtiene un resultado favorable frente a San Lorenzo y, para perseguir este objetivo, dispondrá de dos mediocampistas que no necesitan que nadie les explique lo que significa esta meta. Los demás jugadores del plantel también lo saben, pero mucho más aquellos que se formaron en el club, conocen su historia y vivenciaron alegrías y sufrimientos.

Regiardo y Gómez Mattar, en 5 fechas

No fueron tantos los partidos en los que Regiardo y Gómez Mattar jugaron juntos de titulares. La primera ocasión fue en marzo, contra Gimnasia de Mendoza (1-0) en el Coloso, por el torneo Apertura 2026.

En el actual Clausura, repitieron en 4 encuentros: Talleres (1-0), Defensa y Justicia (1-2), Riestra (2-0) y Banfield (1-2).

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Si Gómez Mattar fue titular en estas fechas, y formó el doble cinco con Regiardo, se debió a que Herrera faltó por lesión o porque estaba en el banco ya que le faltaba ritmo de competencia tras alguna dolencia.

Luca Regiardo faltó en la última fecha por estar suspendido. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La combatividad de Regiardo y la inventiva de Gómez Mattar serán la propuesta del doble cinco de Newell’s en el Nuevo Gasómetro. Con el agregado del corazón rojinegro puesto en cada acción, disputa, gambeta y toque. Son cuestiones que siempre contribuyen en la búsqueda de una meta.

El doble cinco del sábado tiene con qué para dar respuesta a la exigencia que presenta el compromiso. Los dos juveniles aportan una necesaria cuota de ilusión. La confianza también está puesta en ellos.