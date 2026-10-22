La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero

El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por haber recibido 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico

José Luis Espert, en 2019, junto a Federico "Fred" Machado y uno de los aviones del empresario detenido.

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito . Y le impuso un embargo y una prohibición para salir del país .

La medida, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, da un paso en la investigación por el pago de 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 ligado a Federico “Fred” Machado , empresario detenido en Estados Unidos e investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico .

El magistrado le impuso a Espert un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición para salir del país .

También procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino , a quien consideró como partícipe necesario del delito de lavado , con un embargo por 700 millones de pesos.

El descargo de Espert

En agosto pasado, el exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) había presentado un descargo de 141 páginas ante la Justicia, en el que pidió su sobreseimiento en la causa.

También justificó que el pago investigado se debió a un contrato por una asesoría a una empresa y que el mismo fue firmado ante un escribano y apostillado por el Estado argentino.

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Sin embargo, la fiscalía sospecha que se trató de una maniobra simulada para lavar dinero.

“El pago llegó a mi cuenta, con mi nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó al respecto Espert.

La decisión de Mirabelli llega apenas días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín decidiera no hacer lugar a dos planteos del exdiputado para frenar la investigación en su contra.