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Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

La Municipalidad de Rosario organizó un operativo este viernes para la exhibición previa a la carrera del fin de semana en el autódromo Juan Manuel Fangio

22 de octubre 2026 · 13:03hs
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El Turismo Carretera regresa a la ciudad después de siete años.

ACTC

El Turismo Carretera regresa a la ciudad después de siete años.

La Secretaría de Control y Convivencia de Rosario anunció que este viernes habrá una serie de cortes de tránsito en el parque de la Independencia por la exhibición de Turismo Carretera (TC). El operativo se llevará a cabo durante la tarde con bloqueos fijos en distintos sectores.

Fuentes oficiales recordaron que los pilotos saldrán a recorrer el bulevar Oroño a las 17.30. A partir de esta convocatoria, la Municipalidad implementará desvíos en la zona antes de que comience el evento.

Las autoridades locales anticiparon que la circulación se normalizará a la noche en el área vecina a la ex Rural, el Laguito y la sede de Newell's. Mientras tanto, recomendaron evitar el sector en el horario de la caravana de los competidores de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

¿Dónde cortan el tránsito en Rosario por el Turismo Carretera?

Los organizadores anunciaron el cierre total de Oroño entre avenida Pellegrini y calle Gálvez. Tampoco se podrán utilizar las calles internas del parque y otros puntos de acceso hasta que terminen las actividades.

La Municipalidad de Rosario anunció cortes de tránsito por la exhibición de Turismo Carretera.

La Municipalidad de Rosario anunció cortes de tránsito por la exhibición de Turismo Carretera.

Los cortes se programaron desde las 17 hasta las 20 en una de las principales arterias viales de Rosario. En cada sector se utilizará señalización específica para orientar a los conductores y mantener los desvíos durante la caravana de pilotos en ambas manos del bulevar.

>> Leer más: Qué dijeron los responsables de que el TC vuelva a Rosario y el ganador en la última de San Nicolás

Mientras algunas calles permanecerán cerradas durante esas tres horas, en otros sectores habrá interrupciones provisorias mientras giran los autos de TC. Esta medida se implementará en algunos tramos del bulevar 27 de Febrero, en Moreno y Cochabamba y en Pellegrini y Oroño.

La Municipalidad pidió que todos los conductores respeten las indicaciones del personal de tránsito mientras se realizan los desvíos alrededor del parque. Además, las autoridades sugirieron buscar caminos alternativos para evitar la zona durante en el horario de la exhibición. Cabe recordar que el operativo requiere cerrar las siguientes calles:

  • Lugones
  • Ponce
  • Coronado
  • Intendente Newells
  • avenida Dante Alighieri
  • avenida Intendente Morcillo
  • avenida Presidente Perón
  • avenida César

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