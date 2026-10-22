Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) renovó el doble alerta por tormentas fuertes en Rosario y en gran parte de la zona sur de Santa Fe . Según la advertencia del organismo, el nivel de alarma por estas horas está en el nivel amarillo , pero se espera que durante la tarde ascienda a naranja .

El área que se vería afectadas por malas condiciones de tiempo comprende los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo. La advertencia del SMN menciona que esta zona será afectada en las próximas horas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

En contacto con la prensa, Gonzalo Ratner, director de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad, señaló que este alerta "se dan en el marco de una serie de fenómenos esperables en esta época del año . Hoy estamos con alerta naranja durante la tarde. Tenemos previstos umbrales que pueden superar los 80 milímetros. Hay que estar atentos porque es un nivel superior al actual".

ALERTA NARANJA POR TORMENTAS

El @SMN_Argentina elevó alerta para la tarde de hoy.

Se esperan precipitaciones, ráfagas y ocasional caída de granizo para el departamento Rosario.



Ante una emergencia en la vía pública comunicate con Protección Civil al 103 pic.twitter.com/ijY3TFNdqY — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) October 22, 2026

"Las precipitaciones pueden estar acompañadas por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo que ya se hizo presente este jueves en localidades del centro de la provincia como Rafaela y cerca de la capital provincial. Hay que estar atentos. En este momento no tenemos tormentas cerca de Rosario, pero sí vemos en el sur de la provincia de Córdoba que se generaron frentes de tormentas que llegarán al sur de Santa Fe", destacó Ratner.

Recomendaciones ante actividad eléctrica

La recomendación para este tipo de situaciones es "mantenerse en un lugar seguro. En el comienzo de la noche, el fenómeno comenzará a perder intensidad. Si bien se mantiene un alerta de nivel amarillo, perderá intensidad. El momento de mayor intensidad será en la tarde de hoy. Este tipo de tormentas vienen acompañada de actividad eléctrica. Hay que ponerse a resguardo, en edificaciones, lejos de árboles o de columnas. Los rayos buscan la tierra por el punto más alto. Si estoy parado al lado de un árbol, ese árbol puede ser buscado por un rayo ", remarcó Ratner.

"Las tormentas de la tarde vienen desde el oeste. Hay que estar atentos frente a la intensidad del viento y siempre que se habla de alerta naranja quiere decir que se espera un umbral de 80 milímetros de precipitaciones. Está la chance de que en algún sector se supere ese marca", subrayó Ratner. El funcionario recordó que ante cualquier situación de emergencia durante la tormenta, los vecinos pueden llamar a la línea 103.

Responsabilidad de todos

Por su parte, el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, subrayó que "es responsabilidad de todos para que la ciudad esté preparada" ante eventos climáticos de este tipo.

Dijo Chale: "Si bien El Niño es un fenómeno que se da cada tanto, ahora entramos en temporada de lluvias. Eso implica trabajo y preparación en el mantenimiento de canales y emisarios como al mantenimiento de la higiene en el espacio público. En la última lluvia del 7 de octubre tuvimos anegamientos producto de situación evitables. Por eso hay también responsabilidad de los vecinos. No hay que sacar basura no dejar escombros en lugares donde debe escurrir el agua para evitar complicaciones".