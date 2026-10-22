Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el microcentro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Prefectura realizó dos operativos en España al 900 y la zona de Aldea. Investigan posibles conexiones con un cargamento de droga abandonado en una camioneta tras una persecución en Paso de la Patria, en 2025.

La Prefectura Naval Argentina realizó este jueves dos allanamientos en Rosario en el marco de una investigación por narcotráfico que se tramita en la provincia de Corrientes. Los operativos se llevaron adelante en una propiedad de España al 900, en pleno centro de la ciudad, y en otra ubicada en el barrio de Fisherton, en la zona de Aldea.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos , con el objetivo de avanzar sobre una posible conexión con un importante secuestro de marihuana ocurrido el año pasado en la localidad correntina de Paso de la Patria.

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El caso se remonta al 1º de noviembre de 2025, cuando las fuerzas de seguridad incautaron 640 kilos de marihuana que habían sido abandonados en una camioneta Dodge RAM. La investigación busca determinar quiénes trasladaban la droga y qué vínculos podrían tener con las personas que ahora son objeto de las medidas judiciales en Rosario.

De Corrientes a Rosario

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el procedimiento en Corrientes se produjo después de un seguimiento a alta velocidad de una Dodge RAM con vidrios polarizados. En el vehículo viajaban dos personas que, al verse perseguidas, descendieron y escaparon, dejando la camioneta con el cargamento de estupefacientes en una zona urbana de Paso de la Patria.

El hallazgo de la droga dio origen a una investigación para reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a sus ocupantes. A partir de las tareas realizadas, surgieron elementos que llevaron a los investigadores a poner la lupa sobre un hombre que podría estar relacionado con la camioneta y el cargamento incautado.

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Ese posible vínculo motivó los procedimientos realizados este jueves en Rosario. Uno fue en España al 900, microcentro de la ciudad, y el otro en el barrio de Fisherton, en la zona de Aldea. Los procedimientos fueron realizados por Prefectura por disposición de la Justicia Federal correntina, que lleva adelante las actuaciones vinculadas con el secuestro de marihuana.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones como resultado de los operativos ni sobre el secuestro de elementos de interés para la causa.