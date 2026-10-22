Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Política
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Salud
Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina
La Ciudad
Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
Agro
Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Policiales
Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Economía
El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Política
Bullrich, "preparada" para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera
Economía
Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras
Economía
La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
Información General
Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
La Región
Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
Policiales
Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
Economía
Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
El Mundo
León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
La Ciudad
Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad
Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
Política
Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política
Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"
La Ciudad
Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas
Política
Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso