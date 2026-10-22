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Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

El hombre era buscado por la Justicia desde hace dos semanas. Lo acorralaron en una casa de Granadero Baigorria tras una persecución

22 de octubre 2026 · 12:50hs
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El prófugo quedó detenido este miércoles en Eva Perón al 1200.

Foto: Policía de Santa Fe.

El prófugo quedó detenido este miércoles en Eva Perón al 1200.

La Policía de Santa Fe arrestó este miércoles a un hombre de 33 años en Granadero Baigorria. Los agentes descubrieron entonces que se trataba de un prófugo. De acuerdo al primer reporte oficial, el sospechoso estaba armado e intentó sobornarlos antes de que lo identificaran. "Háganme zafar", pidió.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales determinaron que Lucio I. tenía un pedido de captura tramitado casi dos semanas antes. Sin embargo, no pudieron corroborarlo de inmediato porque les entregó el DNI de otra persona en el momento en el que lo interceptaron.

De acuerdo a la versión preliminar, el detenido iba en una motocicleta y trató de esconderse en la casa de una mujer desconocida. Cuando el personal del Comando Radioeléctrico finalmente determinaron determinó de quién se trataba, el conductor del rodado pidió que lo dejaran ir sin verificar sus datos: "No lo pases, soy yo. Háganme zafar, puedo hacer que les traigan plata".

Intento de cohecho en Granadero Baigorria

La policía empezó a perseguir al prófugo pasada las 21, cuando pasó a alta velocidad por el cruce de Eva Perón y García Lorca. En ese momento, ignoró las señas para frenar la marcha y trató de alejarse hacia el este, en dirección a la avenida Santa Fe.

En segundo lugar, el sospechoso se bajó de la Honda Wave y se metió en el patio delantero de una casa. La mujer de 67 años que vive allí se asomó por los disturbios y les confirmó a los agentes que se trataba de un desconocido.

>> Leer más: Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Después de la aprehensión, los policías notaron que el documento de identidad que les había dado el motociclista no era el suyo. Entonces le revisaron la ropa y dieron con una billetera negra que contenía otras tarjetas, incluyendo su DNI verdadero.

Según el testimonio del personal del Comando Radioeléctrico, el detenido empezó a gritar y les ofreció dinero para que no consultaran el registro oficial por radio. No obstante, constataron que tenía un pedido de captura activo desde el último 9 de octubre.

Por otra parte, los agentes comprobaron que el sospechoso llevaba una pistola debajo del asiento de la moto. El arma fue secuestrada junto con el rodado. En tanto, el conductor quedó demorado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria por violación de domicilio, desobediencia, usurpación de identidad y cohecho, entre otros delitos.

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