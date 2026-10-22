Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker fueron citados para el jueves 29 de octubre en la investigación por coimas en la venta de medicamentos

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Droguería Suizo Argentina y a otros empresarios acusados de corrupción en la investigación sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El magistrado decretó además la inhibición general de bienes para todos ellos.

Los Kovalivker deberán presentarse el próximo jueves 29 de octubre . La decisión se tomó a partir del dictamen del fiscal, Franco Picardi.

Además el juez ordenó la inhibición general de bienes, al entender en las hipótesis investigadas " asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos ".

El escenario probatorio descripto por la fiscalía "impone la necesidad de adoptar, con la mayor premura posible, medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación", agregó el magistrado.

El trabajo de la fiscalía se incorporaron nuevas evidencias de presuntos pagos de sobornos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, ya procesado en la causa.

El planteo para indagar a los dueños de la Suizo Argentina se basa en presuntos hechos de corrupción ocurridos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Esa empresa habría sido la principal contratista de la Agencia a cargo de Spagnuolo por un total de $ 137.118.708.357.

Según el dictamen de la Fiscalía, la investigación detectó un mecanismo que habría permitido anticipar información sobre las compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y establecer los valores de venta de tratamientos de alto costo.