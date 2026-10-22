La Capital | Policiales | Corrupción

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker fueron citados para el jueves 29 de octubre en la investigación por coimas en la venta de medicamentos

22 de octubre 2026 · 18:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
El juez federal Ariel Lijo

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación.

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Droguería Suizo Argentina y a otros empresarios acusados de corrupción en la investigación sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El magistrado decretó además la inhibición general de bienes para todos ellos.

Los Kovalivker deberán presentarse el próximo jueves 29 de octubre. La decisión se tomó a partir del dictamen del fiscal, Franco Picardi.

Además el juez ordenó la inhibición general de bienes, al entender en las hipótesis investigadas "asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos".

Corrupción en la Andis

El escenario probatorio descripto por la fiscalía "impone la necesidad de adoptar, con la mayor premura posible, medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación", agregó el magistrado.

El trabajo de la fiscalía se incorporaron nuevas evidencias de presuntos pagos de sobornos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, ya procesado en la causa.

El planteo para indagar a los dueños de la Suizo Argentina se basa en presuntos hechos de corrupción ocurridos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Esa empresa habría sido la principal contratista de la Agencia a cargo de Spagnuolo por un total de $ 137.118.708.357.

Según el dictamen de la Fiscalía, la investigación detectó un mecanismo que habría permitido anticipar información sobre las compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y establecer los valores de venta de tratamientos de alto costo.

Noticias relacionadas
El prófugo quedó detenido este miércoles en Eva Perón al 1200.

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Crimen de Ivana Garcilazo: Reifenstuel será imputado en Rosario

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

La víctima del femicidio falleció este miécoles en el Hospital Eva Perón.

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Los allanamientos de la PDI fueron realizados en la zona sur de Rosario y terminaron con dos detenidos.

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lo último

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Milei reconoció errores de gestión y defendió su programa económico

Milei reconoció errores de gestión y defendió su programa económico

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Prefectura realizó dos operativos en España al 900 y la zona de Aldea. Investigan posibles conexiones con un cargamento de droga abandonado en una camioneta tras una persecución en Paso de la Patria, en 2025.
Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana
Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días
La Ciudad

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Ovación
Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newells y seguido por varios equipos del extranjero

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newells y seguido por varios equipos del extranjero

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado

Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Policiales
Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

La Ciudad
Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones
La Ciudad

Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 
Economía

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Por Ricardo Terán
Salud

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Agro

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Economía

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Bullrich, preparada para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera
Política

Bullrich, "preparada" para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras
Economía

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
Economía

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
La Región

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
Policiales

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El Mundo

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: Necesitamos que los pibes estén en las instituciones
Política

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"