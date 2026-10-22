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Tres series que no salen de lo más visto en Netflix

Suspenso, drama y ciencia ficción caracterizan a algunas de las producciones que hace semanas se llevan todas las reproducciones en la plataforma. De qué se tratan

22 de octubre 2026 · 14:57hs
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Te conozco es una de las miniseries más nuevas de Netflix

"Te conozco" es una de las miniseries más nuevas de Netflix

Con los últimos estrenos e incorporaciones de Netflix, los usuarios estuvieron reeligiendo sus nuevas producciones favoritas. Entre drama, suspenso y ciencia ficción, la plataforma trajo series para todos los gustos y hace semanas que algunas de ellas no salen de lo más visto. Sin embargo, también es cierto que muchos usuarios aún no tuvieron la oportunidad de conocer a las series imperdibles de este último tiempo.

Es que siempre cuesta elegir qué ver. Las plataformas cuentan con catálogos tan vastos que es fácil perderse y terminar sin poder elegir una producción que realmente dé ganas de conocer. Por eso, se suele organizar un ranking en el que los usuarios pueden chusmear cuáles son esas historias a la que la mayoría no se pudo resistir.

A continuación, tres series que se mantienen entre lo más visto hace semanas y que vale la pena conocer.

>>Leer más: Tres películas nuevas e imperdibles para ver en Netflix

Tres de las series más reproducidas últimamente en Netflix

“Al este del Edén”

Esta miniserie dramática de época está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952. Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, una enigmática y manipuladora mujer cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino. La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales.

“Te conozco”

Hace semanas que Netflix estrenó una miniserie turca llena de tensión de tan solo 8 episodios. Creada por Tugba Dogan y dirigida por Mert Baykal, “Te conozco” se constituye como un apasionante drama psicológico protagonizado por Elçin Sangu, Melis Sezen y Ozan Dolunay.

La historia sigue a Funda, una pintora que ha tenido que ponerle freno a su vida profesional desde el nacimiento de su primera hija. Lidiando con las complejidades y dificultades de la maternidad, Funda conoce a Nazl, una niñera que parece cumplir exactamente con las necesidades de la familia. La llegada de Nazl al entorno familiar la convierte rápidamente en un elemento inquietante, fundamentalmente entre la relación de Funda y su marido lker, así como entre su vínculo con su bebé. Y más aún cuando algunos hechos de su pasado salen a la luz y le quitan esa etiqueta de perfección de la que al principio se la había dotado.

>>Leer más: Netflix: una película de terror con un violento chimpancé causa intriga en el top10

“Bajo la superficie”

Más recientemente, “Bajo la superficie” se posicionó entre lo más visto en Netflix y no quiso salir de ese lugar. Se trata de una miniserie canadiense que combina drama, tensión, thriller, suspenso y ciencia ficción. Su título original es “Below” y está creada por Jesse McKeown y protagonizada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton. Cuenta con 6 episodios y promete una historia enigmática y atrapante.

La historia se desarrolla en Snooks Arm, un pequeño pueblo pesquero que se organiza en torno al agua y cuya economía se encuentra en crisis. Todo comienza cuando aparece un extraño iceberg frente a la costa, que desata una serie de sucesos extraños. Con el objetivo de salvar al pueblo y a su familia, Calvin Penney, un pescador viudo y la doctora Fonda Howander, una investigadora marina, tendrán que comprender la naturaleza de una amenazante criatura marina para detenerla.

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