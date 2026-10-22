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Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Mariel Chapero, titular de Apridis, destacó los cambios incorporados al proyecto tras los reclamos del sector. Cautela por los recortes previstos para 2027

22 de octubre 2026 · 10:18hs
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Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de discapacidad que ahora deberá ser tratado por el Senado. La iniciativa incorporó modificaciones tras semanas de reclamos de organizaciones y referentes del sector, que cuestionaban algunos puntos del texto original por considerarlos regresivos en materia de derechos humanos.

En Santa Fe, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), celebró los cambios introducidos, aunque advirtió que todavía queda un largo camino para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y la continuidad de las prestaciones. “Hoy es un día de celebración, de celebrar la lucha y de poder reconocer que todo el trabajo incansable que hemos realizado ha dado sus frutos”, expresó.

Los cambios que destacan

La presidenta de Apridis explicó que las organizaciones vienen cuestionando desde el comienzo distintos puntos del proyecto original y reclamando que se contemplen tanto los derechos de las personas con discapacidad como las necesidades del sector prestacional. “Desde ese momento nosotros venimos sosteniendo una lucha incansable para interpelar los puntos que habían sido contemplados en ese proyecto, para solicitar, para exigir que no se legisle regresivamente en materia de derechos humanos”, sostuvo.

Según Chapero, el trabajo de las organizaciones permitió introducir modificaciones que resguardan derechos y contemplan las necesidades de quienes brindan servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento.

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“Gracias a ese trabajo de interpelación hemos logrado introducir varios cambios en ese proyecto de ley que resguardan los derechos de las personas con discapacidad, que contemplan las necesidades de las personas con discapacidad, que resguardan al sector prestacional”, señaló.

Ley de discapacidad: punto por punto

El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” toma en cuenta la ley 27.793 sobre Discapacidad, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad. Luego de que el oficialismo incorporara los cambios que pedía la oposición, la iniciativa oficial fue aprobada con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

El proyecto mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad (70% del haber mínimo) para titulares del CUD y el trabajo registrado o monotributo, siempre que los ingresos no superen 2 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Además, la propuesta ratifica el nomenclador único, la actualización automática de los aranceles por movilidad jubilatoria y la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud, y se garantiza que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá disminuir en términos reales respecto del año anterior.

Por último, la iniciativa incorporó una cláusula transitoria que exige definir un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

La preocupación por el presupuesto y el cumplimiento de las leyes

Aunque celebró las modificaciones, Chapero advirtió que la aprobación parlamentaria no resuelve por sí sola los problemas que atraviesa el sector. Entre sus principales preocupaciones mencionó el presupuesto previsto para 2027 y la posibilidad de que los derechos reconocidos por las normas no se traduzcan en respuestas concretas.

“Sabemos que toca un largo camino, sabemos que el presupuesto para el año que viene implica un gran ajuste y un gran recorte, sabemos que tenemos leyes que después no se cumplen”, afirmó.

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En ese sentido, cuestionó el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y de la ley de financiamiento universitario. Para la referente santafesina, el desafío no termina con la aprobación de una norma, sino que requiere recursos y decisiones políticas que permitan garantizar su aplicación.

La discusión sobre el financiamiento y las prestaciones fue uno de los puntos centrales de los reclamos del sector durante el debate legislativo. Ahora, con el proyecto en manos del Senado, las organizaciones deberán seguir de cerca el tratamiento y las condiciones previstas para su implementación.

Pese a las advertencias, Chapero consideró que las modificaciones alcanzadas representan un avance para las personas con discapacidad y sus familias. “Generar un camino que apunte a consensuar instrumentos legales que resguarden los derechos de nuestra población y garanticen mínimas condiciones para que las personas puedan tener una existencia digna es un gran paso”, afirmó.

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