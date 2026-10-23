Muslera tras el triunfo de Estudiantes: "El fútbol siempre te da otra oportunidad"

El arquero uruguayo tuvo una redención personal tras un mal Mundial y atajó tres penales para que el Pincha juegue la final de la Copa Libertadores

“Cuando uno tiene el foco puesto y sabe que puede ganar, le pone mucha garra”, sostuvo Muslera.

El arquero de Estudiantes Fernando Muslera fue crucial al contener tres penales en la tanda decisiva para sellar la clasificación de su equipo a la final de la Copa Libertadores 2026 y valoró el “sacrificio” de sus compañeros, además del “plus” que le da disputar una tanda de penales y “poder contribuir”.

El experimentado guardameta uruguayo aseguró sentir “orgullo y felicidad” y le agradeció a sus compañeros y empleados del club , además de a los hinchas, tanto a los que viajaron hasta el mítico estadio Maracaná como los que no pudieron hacerlo.

El arquero contuvo tres penales en la tanda decisiva, en una serie que terminó igualada sin goles en ambos encuentros, y permitió que Estudiantes clasifique a la final de la Copa Libertadores 2026, a disputarse en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) el 28 de noviembre.

El arquero regresará a Uruguay

Fernando Muslera volverá a atajar en su país, en algo que considera un “orgullo” hacer, pero su regreso a su tierra no fue fácil: el arquero logró contener tres penales para sellar la hazaña Pincharrata y devolver la ilusión de volver a ser campeón de la Libertadores, que el club no alza desde 2009.

“El fútbol siempre da otra oportunidad”, remarcó desde el principio el arqueoro para luego afirmar que el grupo luchó “mucho por este sueño” de ser finalista, dejando cosas de lado, además de asegurar: “Cuando uno tiene el foco puesto y sabe que puede ganar, le pone mucha garra”.

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Luego de valorar que hicieron el partido que debían, ante “un gran rival”, el arquero destacó el sacrificio de sus compañeros y se describió feliz por “poder cumplir sueños”.

Por último, Muslera sentenció que van “paso a paso, de a poco” y auguró lo que espera en las próximas semanas, con la mente puesta en la final: “Ahora queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes”.